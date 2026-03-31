Israël : la Russie exige une enquête après la frappe contre ses journalistes

Moscou a porté l’affaire devant le Conseil de sécurité de l’ONU après qu’une frappe aérienne israélienne a blessé le correspondant de RT Steve Sweeney et son caméraman Ali Rida Sbeity le 19 mars 2026 au sud du Liban, alors qu’ils couvraient en direct les opérations militaires israéliennes contre les infrastructures du Hezbollah.

Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vassili Nebenzia, a qualifié la frappe de « violation flagrante du droit international » et réclamé que les responsables soient traduits en justice. Moscou a également convoqué l’ambassadeur d’Israël au ministère des Affaires étrangères russe.

Une frappe filmée à moins de dix mètres des journalistes

La caméra d’Ali Rida Sbeity a capturé le moment de l’impact : le missile a frappé à moins de dix mètres derrière Sweeney, visible en direct à l’antenne avec un gilet pare-balles portant clairement la mention « Press ». Les deux journalistes ont été traités pour des éclats d’obus aux bras et ont été transférés à l’hôpital. Selon l’agence vidéo Ruptly, filiale de RT, ils étaient conscients peu après l’incident.

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Les forces israéliennes ont affirmé avoir visé le passage de Qasmiyeh, un pont enjambant le fleuve Litani dont l’armée soutient qu’il servait au Hezbollah pour acheminer des renforts et des armements. L’état-major a précisé avoir émis des avertissements préalables et frappé « après un délai suffisant ». La présence de journalistes sur ce site n’a pas été commentée dans le communiqué militaire.

Un cadre de mortalité record pour la presse

L’incident survient lors d’une offensive terrestre israélienne dans le sud du Liban lancée en mars 2026, qui aurait provoqué le déplacement de plus d’un million de civils libanais selon des responsables locaux. Le Comité pour la protection des journalistes avait recensé 129 journalistes et professionnels des médias tués dans le monde en 2025, imputant deux tiers de ces décès à des frappes israéliennes.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que Moscou déposerait une plainte formelle auprès des autorités israéliennes et demanderait l’ouverture d’une enquête officielle. Aucun calendrier précis n’a été communiqué par Tel-Aviv sur une éventuelle réponse à cette demande.