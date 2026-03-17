Italie : le footballeur marocain Neil El Aynaoui attaqué et séquestré à son domicile

Le milieu de terrain marocain Neil El Aynaoui, joueur de l’AS Roma, a été victime d’un cambriolage violent dans la nuit de lundi à mardi à Rome. Les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures du matin dans sa résidence située dans le quartier de Castel Fusano, où plusieurs individus armés ont pénétré par effraction.

Selon les éléments rapportés par la presse locale, six hommes masqués auraient forcé une ouverture avant de maîtriser les occupants du domicile. Les proches du joueur auraient été ligotés puis regroupés dans une pièce pendant que les assaillants fouillaient les lieux.

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Une attaque menée en pleine nuit

On apprend que les malfaiteurs ont emporté des objets de grande valeur. L’intervention des forces de l’ordre est intervenue peu après l’alerte donnée, sans qu’aucune interpellation ne soit signalée à ce stade. La brigade criminelle de la police italienne a été saisie de l’enquête afin d’identifier les auteurs et déterminer les circonstances précises de l’attaque. Les investigations portent notamment sur d’éventuelles surveillances préalables du domicile et sur le mode opératoire utilisé pour pénétrer dans la propriété.

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Des footballeurs régulièrement ciblés

Ce type d’agression visant des joueurs professionnels n’est pas isolé. En Italie comme dans d’autres championnats européens, plusieurs footballeurs ont été récemment victimes de cambriolages, parfois pendant leur absence ou en présence de leurs proches. À Rome, des joueurs évoluant dans les deux clubs phares de la capitale (AS Roma et Lazio Rome) ont déjà été visés ces derniers mois. Les autorités italiennes ont à plusieurs reprises signalé que ces actes sont souvent commis par des groupes organisés, profitant de la médiatisation et des habitudes connues des sportifs.

Une enquête en cours

Aucune communication officielle n’a encore précisé si les auteurs étaient spécifiquement ciblés sur le joueur ou s’il s’agissait d’un repérage opportuniste. Les auditions des victimes et l’exploitation des éventuelles images de vidéosurveillance doivent permettre de faire avancer les investigations. L’enquête, confiée à la police italienne, se poursuit afin de retrouver les suspects et d’établir les responsabilités dans cette attaque survenue au domicile du joueur.