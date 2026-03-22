Jeunesse et réseaux sociaux : Un front numérique pour la paix face à l’insécurité dans le nord du Bénin

Face à la montée des défis sécuritaires dans le nord du Bénin, une interrogation s’impose avec insistance : quel rôle concret la jeunesse peut-elle jouer pour soutenir les efforts de l’État dans la lutte contre l’insécurité et la consolidation de la paix ? Si les réponses militaires et institutionnelles restent indispensables, un autre champ d’action, tout aussi stratégique, s’offre aux jeunes : celui des réseaux sociaux. Dans un monde de plus en plus connecté, ces plateformes deviennent de véritables outils d’influence, capables de façonner les opinions, de mobiliser les communautés et de prévenir les tensions.

Dans les départements du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora et de la Donga, les populations font face à une insécurité persistante, marquée par des menaces diffuses et des attaques ciblées. Ce climat fragilise le vivre-ensemble et ouvre parfois la voie à la désinformation et aux discours extrémistes. Dans ce contexte, les réseaux sociaux, souvent pointés du doigt pour leurs dérives, peuvent aussi devenir des leviers puissants de résilience et de cohésion sociale, à condition d’en faire un usage responsable et stratégique.

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Utiliser les réseaux sociaux contre l’insécurité

La jeunesse béninoise, majoritairement active sur des plateformes comme Facebook, WhatsApp, TikTok ou X (anciennement Twitter), dispose d’un potentiel inédit pour influencer les comportements et diffuser des messages positifs. À travers des publications, des vidéos, des campagnes de sensibilisation ou encore des témoignages, les jeunes peuvent promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. En relayant des informations fiables et en valorisant les initiatives locales de coexistence pacifique, ils contribuent à renforcer le tissu social mis à rude épreuve.

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« Informer, c’est déjà protéger », disent certains acteurs engagés dans la prévention des conflits. En effet, les réseaux sociaux peuvent servir de canaux d’alerte précoce, permettant de signaler des situations suspectes ou des tensions naissantes. La jeunesse, en tant qu’acteur de proximité, peut jouer un rôle clé dans cette dynamique, en collaborant avec les autorités locales et les forces de sécurité, tout en respectant les principes de prudence et de responsabilité.

Combattre la désinformation

Cependant, cette contribution ne saurait être efficace sans une prise de conscience des risques liés à la désinformation. Les fausses nouvelles, les rumeurs et les discours de haine circulent rapidement sur les réseaux sociaux, exacerbant les peurs et les divisions. Dans les zones sensibles du nord, une information mal vérifiée peut avoir des conséquences graves. Il revient donc aux jeunes de faire preuve d’esprit critique, de vérifier les sources avant de partager et de dénoncer les contenus nuisibles à la cohésion sociale.

Au-delà de la vigilance individuelle, des actions collectives peuvent être initiées. Des campagnes digitales de sensibilisation à la paix peuvent être lancées par des groupes de jeunes, en partenariat avec des organisations de la Société civile. Des hashtags fédérateurs, des challenges créatifs ou des webinaires peuvent mobiliser un large public autour des enjeux de sécurité et de vivre-ensemble. Ces initiatives permettent non seulement de toucher un grand nombre de personnes, mais aussi de créer un sentiment d’appartenance et de responsabilité collective.

Les jeunes peuvent également jouer un rôle de relais entre les populations et les institutions. En traduisant et en diffusant les messages de sensibilisation dans les langues locales, ils facilitent l’accès à l’information pour les communautés souvent éloignées des circuits officiels. Cette médiation numérique est essentielle dans un contexte marqué par la diversité linguistique et culturelle.

L’accompagnement de l’Etat attendu

Pour maximiser l’impact de cette mobilisation, l’État béninois est appelé à accompagner et encadrer les initiatives de la jeunesse. La mise en place de programmes de formation en éducation aux médias et à l’information, le soutien aux influenceurs engagés ou encore la création de plateformes de dialogue entre jeunes et autorités pourraient renforcer l’efficacité de cette stratégie numérique. Une collaboration étroite entre les pouvoirs publics, les acteurs du numérique et la Société civile est indispensable pour faire des réseaux sociaux un véritable outil de paix.

La lutte contre l’insécurité dans le nord du Bénin ne peut se limiter aux interventions sécuritaires. Elle doit intégrer les dynamiques sociales et technologiques qui façonnent la société contemporaine. La jeunesse, en tant que génération connectée et influente, a un rôle déterminant à jouer dans cet écosystème.

À l’heure où les menaces circulent aussi bien sur le terrain que dans l’espace numérique, les jeunes béninois ont l’opportunité de transformer les réseaux sociaux en remparts contre la peur et la division. En faisant le choix de l’engagement, de la responsabilité et de la solidarité, ils peuvent contribuer à bâtir un climat de confiance, propice à une paix durable et à une cohésion sociale renforcée.