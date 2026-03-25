Kylian Mbappé dément une erreur médicale du Real Madrid

Kylian Mbappé a démenti publiquement les rumeurs selon lesquelles le Real Madrid aurait commis une erreur dans le diagnostic de sa blessure au genou. Le capitaine de l’équipe de France s’est exprimé mercredi 25 mars 2026 lors d’une conférence de presse à Boston, en amont du match entre la France et le Brésil, pour clarifier les circonstances de sa blessure et sa prise en charge médicale.

Une polémique sans fondement, selon le joueur

Depuis quelques jours, des rumeurs affirmaient que le staff médical du Real Madrid aurait ausculté le genou droit de Mbappé au lieu du gauche. Mbappé a rejeté cette version. Le joueur s’est rendu à Paris pour consulter des spécialistes et obtenir un diagnostic précis. « Les informations selon lesquelles mon mauvais genou a été vérifié sont fausses », a-t-il déclaré aux journalistes.

À lire aussi Real Madrid : Mbappé balaie les doutes et prépare déjà le Mondial à sa façon

Le joueur a reconnu une responsabilité indirecte dans la propagation de ces rumeurs, imputée à un manque de communication. Il a cependant affirmé avoir entretenu « une communication assez claire » avec le Real Madrid tout au long de sa période d’absence.

Publicité

Reconnaissance envers le club

Mbappé a exprimé sa satisfaction quant à sa récupération physique et remercié le Real Madrid pour la qualité des soins prodigués. « Je me sens bien, surtout à propos de mes genoux. C’est en partie aussi grâce à mon club, qui a bien pris soin de ma condition physique », a-t-il précisé.

L’attaquant a souligné que l’équipe merengue n’avait pas souffert de son absence prolongée, poursuivant une dynamique positive durant sa période de convalescence. Il s’est également montré optimiste concernant l’immédiat. « Je suis très heureux d’être ici, disponible et en plein état », a-t-il conclu, confirmant sa disponibilité pour la rencontre face aux Brésiliens.