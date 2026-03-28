Kylian Mbappé, «plus grand attaquant» de France ? La réponse nette de Jean-Pierre Papin

L’ancien international français Jean-Pierre Papin a estimé que Kylian Mbappé est déjà le plus grand attaquant de l’histoire des Bleus. L’ex-buteur de l’Olympique de Marseille s’est exprimé récemment sur les ondes de RMC, répondant sans détour à une question sur la place actuelle du capitaine tricolore.

«Je pense que, aujourd’hui, c’est le plus grand attaquant, oui », a-t-il déclaré, évoquant également la trajectoire encore incomplète du joueur et son absence de Ballon d’Or à ce stade de sa carrière.

Une prise de position dans un débat historique

La sortie de Jean-Pierre Papin intervient alors que les comparaisons se multiplient entre les différentes générations d’attaquants français. Ancien lauréat du Ballon d’Or 1991, il figure lui-même parmi les références offensives de la sélection avec 30 buts en 54 apparitions.

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Le débat inclut régulièrement des noms comme Thierry Henry ou Olivier Giroud, actuel meilleur buteur de l’histoire des Bleus. La déclaration de Papin tranche par son caractère direct, là où d’autres anciens joueurs privilégient des positions plus nuancées.

Mbappé à une longueur du record de Giroud

Cette prise de parole intervient alors que Kylian Mbappé se rapproche du sommet statistique de la sélection française. Buteur lors d’un récent match face au Brésil, l’attaquant compte désormais 56 réalisations en équipe nationale, soit une de moins que le record détenu par Olivier Giroud (57).

Capitaine des Bleus depuis 2023, le joueur formé à AS Monaco et passé par le Paris Saint-Germain s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’histoire de la sélection, à seulement 27 ans.

Une carrière encore en construction

Jean-Pierre Papin a également souligné la marge de progression de Kylian Mbappé, estimant que son palmarès individuel pourrait encore évoluer. Le joueur n’a pas encore remporté le Ballon d’Or, une distinction que son aîné avait obtenue en 1991.

Avec plusieurs compétitions internationales à venir, dont les prochaines échéances majeures avec l’équipe de France, Mbappé pourrait rapidement dépasser le record de buts et consolider davantage sa place dans l’histoire offensive des Bleus.