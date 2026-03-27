La Russie aide l'Iran à «tuer des Américains» selon Kallas

La haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, a affirmé jeudi 26 mars que la Russie fournissait du renseignement militaire à l’Iran pour cibler les forces américaines au Moyen-Orient, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à l’Abbaye des Vaux de Cernay, près de Paris. La déclaration intervient alors que les puissances occidentales cherchent à convaincre Washington de durcir sa position envers Moscou.

« Nous voyons que la Russie aide l’Iran avec du renseignement pour cibler les Américains, pour tuer des Américains » a-t-elle déclaré. Kallas a précisé que ce soutien prenait deux formes : des données de ciblage transmises aux forces iraniennes, et des livraisons de drones destinés à frapper les bases américaines dans la région ainsi que les pays voisins. « Si l’Amérique veut que la guerre au Moyen-Orient cesse, elle doit aussi exercer une pression sur la Russie », a-t-elle déclaré devant la presse.

Ce que Moscou livrerait concrètement à Téhéran

Le Financial Times, citant des responsables du renseignement américain et européen, rapporte que les premières livraisons de drones russes à destination de l’Iran auraient débuté début mars, peu après le déclenchement des frappes américano-israéliennes. Moscou enverrait des appareils de la famille Geran — des drones d’attaque utilisés contre l’Ukraine depuis 2022 et progressivement améliorés sur le plan technique. Des sources proches de Reuters précisent que des images satellitaires et des données de ciblage auraient également été transmises à Téhéran pour renforcer ses capacités offensives. Le Kremlin a qualifié ces informations de « mensonges », confirmant néanmoins l’existence d’un « dialogue » avec les dirigeants iraniens.

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Une alliance construite sur l’Ukraine

Ce flux d’armements en direction de Téhéran marque un renversement notable. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, c’est l’Iran qui approvisionnait Moscou — en drones Shahed-136, devenus l’une des armes les plus utilisées contre les infrastructures ukrainiennes. Selon les estimations occidentales, Téhéran aurait livré plusieurs milliers de ces appareils à la Russie, qui les a intégrés à sa doctrine d’attaque à longue portée. La coopération militaire entre les deux pays s’est depuis étendue à des transferts de missiles balistiques à courte portée, selon des évaluations publiées par l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).

Cette relation repose sur un socle politique formalisé. En janvier 2025, Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeshkian ont signé un traité de partenariat stratégique global à Moscou, consacrant une convergence construite sur deux décennies de résistance commune aux sanctions occidentales, de coopération dans le secteur énergétique et d’opposition au système d’alliances américain au Moyen-Orient et en Europe de l’Est.

Healey et Rubio : deux lectures du même dossier

Le secrétaire d’État britannique à la Défense, John Healey, a corroboré les affirmations de Kallas le même jour, déclarant à BBC News percevoir la « main cachée de Poutine » derrière l’effort de guerre iranien, sur la base d’évaluations des services de renseignement britanniques. Il a qualifié la relation Moscou-Téhéran d’« axe d’agression ».

La deuxième journée du G7, vendredi 27 mars, devait permettre aux Européens de porter directement ce dossier devant le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dont c’était la première participation à une réunion ministérielle avec ses homologues européens depuis le début du conflit au Moyen-Orient.