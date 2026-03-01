L'Algérie frappe encore : deux Marocains abattus à la frontière en moins de 24h, voici pourquoi

Deux ressortissants marocains ont été tués vendredi 27 février 2026 au soir par des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la région de Béni Ounif, wilaya de Béchar, alors qu’ils tentaient d’acheminer 49 kilogrammes de cannabis traité sur le territoire algérien. Le ministère de la Défense nationale (MDN) a rendu publique l’opération le lendemain matin dans un communiqué officiel, précisant l’identité de l’un des deux individus abattus : Bendouda Abdelkader.

L’opération s’est déroulée dans le secteur relevant de la 3e Région militaire, une zone frontalière que l’ANP surveille de manière renforcée depuis plusieurs mois face à une intensification des tentatives de passage de stupéfiants en provenance du Maroc.

Une frontière sous haute tension depuis janvier

Ce nouveau tir mortel intervient moins d’un mois après une opération similaire menée le 28 janvier 2026 à Ghenama, également dans la wilaya de Béchar. Ce jour-là, trois ressortissants marocains avaient été abattus par l’ANP lors d’une tentative d’introduction de 74 kilogrammes de kif traité, portant le bilan cumulé sur les trente derniers jours à cinq morts sur ce seul tronçon frontalier.

Cette concentration d’incidents dans la région de Béchar n’est pas fortuite. La wilaya est traversée par des pistes secondaires qui longent la frontière marocaine sur plusieurs centaines de kilomètres, offrant aux réseaux de contrebande des itinéraires difficiles à surveiller en continu. Le MDN y a déployé, selon ses propres bilans hebdomadaires, des détachements combinant gardes-frontières, unités terrestres et douanes. Sur la semaine du 18 au 24 février 2026, les forces algériennes avaient déjà annoncé l’arrestation de 49 trafiquants et la saisie de plus de 200 kilogrammes de cannabis, auxquels s’ajoutaient près de 50 kilogrammes de cocaïne et plus de 582 000 comprimés psychotropes interceptés aux frontières ouest.

Le MDN monte d’un cran dans la rhétorique officielle

Au-delà du bilan opérationnel, le ton du communiqué du 28 février marque une inflexion notable. Le MDN qualifie explicitement les tentatives répétées d’introduction de stupéfiants de « guerre acharnée de la drogue menée par le Makhzen contre notre pays », désignant ainsi directement les autorités marocaines — une formulation jusqu’ici réservée aux déclarations politiques de haut rang. Selon les données du MDN rendues publiques tout au long de l’année 2025, les saisies de cannabis aux frontières ouest ont progressé de manière continue, avec plusieurs records mensuels enregistrés à partir du second semestre.

Le Maroc est le premier producteur mondial de résine de cannabis selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Alger et Rabat n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la rupture décidée par l’Algérie en août 2021, et les autorités marocaines n’ont pas commenté publiquement ces incidents frontaliers.

Le MDN publie chaque semaine un bilan sécuritaire consolidé couvrant l’ensemble des opérations menées aux frontières. Celui couvrant la période du 25 février au 3 mars 2026 est attendu dans les prochains jours et devrait préciser l’ampleur des saisies réalisées lors de cette opération de Béni Ounif.