LDC: Mohamed Salah devient le 1er africain à franchir le cap des 50 buts

Mohamed Salah, ailier de Liverpool, est devenu le premier joueur africain à inscrire 50 buts en Ligue des champions de l’UEFA, le 18 mars 2026 à Anfield. L’Égyptien a atteint ce total en marquant le quatrième but de son équipe à la 62e minute lors d’une victoire 4-0 contre Galatasaray, en huitièmes de finale retour de la compétition.

Ce 50e but hors matchs de qualification fait de Salah l’un des douze joueurs seulement à avoir franchi ce seuil dans l’histoire de la compétition. Il devance désormais ses prédécesseurs africains, au premier rang desquels Didier Drogba, qui avait porté son total à 44 réalisations avec l’Olympique de Marseille, Chelsea et Galatasaray. Samuel Eto’o, triple vainqueur de la compétition avec le FC Barcelone et l’Inter Milan, en comptabilise 30.

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Une domination bâtie sur près de quinze ans

Salah avait déjà détrôné Drogba comme meilleur buteur africain de l’histoire de la compétition le 2 octobre 2024, en inscrivant son 45e but lors de la victoire de Liverpool face à Bologne (2-0), avant de porter progressivement son total à 48 buts. Les deux dernières réalisations sont venues lors de cette édition 2025-2026, dont la décisive face à Galatasaray. Sur ses 50 buts en Ligue des champions, 47 ont été inscrits sous le maillot de Liverpool, club qu’il a rejoint en 2017 en provenance de l’AS Roma, contre 2 avec Bâle et 1 avec la Roma.

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L’Afrique, force montante de la compétition

Le record individuel de Salah reflète une réalité collective. En 2024-2025, le Guinéen Serhou Guirassy avait terminé co-meilleur buteur de la compétition avec 13 réalisations, à égalité avec l’Espagnol Raphinha du FC Barcelone, après avoir porté le Borussia Dortmund jusqu’en demi-finale. Achraf Hakimi, lui, a remporté la compétition en 2025 avec le Paris Saint-Germain, ouvrant le score lors de la victoire 5-0 face à l’Inter Milan en finale à Munich, et figurant dans l’équipe-type de l’édition désignée par l’UEFA.

La présence croissante de joueurs africains dans les affiches de la compétition confirme une influence grandissante du continent dans le football européen, avec chaque saison de nouveaux talents issus d’Afrique qui s’imposent dans les plus grands clubs. Liverpool, qualifié pour les quarts de finale après ce succès cumulé face à Galatasaray, connaîtra son prochain adversaire européen lors du tirage au sort prévu dans les prochains jours. Salah, dont le contrat avec le club court jusqu’en juin 2026, pourrait encore alourdir son total dans la phase à élimination directe.