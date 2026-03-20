Le dernier tweet d'Isabelle Mergault, décédée ce vendredi d'un cancer, bouleverse les internautes

Isabelle Mergault, actrice, réalisatrice et chroniqueuse française, est décédée ce vendredi 20 mars 2026 à Neuilly-sur-Seine, à l’âge de 67 ans. Selon un communiqué révélé par l’animateur Laurent Ruquier, elle se battait contre la maladie depuis plusieurs mois.

Trois semaines avant sa mort, le 28 février, elle était encore active sur X. En réponse à une publication du compte csibon27 posant la question « Comment appelle-t-on une personne qui aime être seule, qui ne dérange personne et n’aime pas être dérangée ? », Isabelle Mergault avait répondu en deux mots : « Un mort ? » Ce tweet, passé inaperçu au moment de sa publication, circule massivement depuis l’annonce de son décès. Les internautes, sous le choc, y voient rétrospectivement l’humour noir d’une femme qui savait peut-être ce qui l’attendait — certains parlent de tweet « tristement prémonitoire », d’autres saluent simplement celle qui les a fait rire jusqu’au bout.

Un cancer du poumon métastasé au foie

Selon les informations transmises par ses proches à RTL, Isabelle Mergault souffrait d’un cancer des poumons métastasé au foie. Hospitalisée depuis plusieurs semaines à l’hôpital Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine, elle avait gardé la maladie discrète jusqu’aux dernières semaines. Elle laisse derrière elle sa fille adoptive Maya, 17 ans, qu’elle avait accueillie en bas âge en provenance du Niger en 2010.

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D’actrice comique à réalisatrice césarisée

Née le 11 mai 1958 à Paris de parents médecins, Isabelle Mergault avait débuté au cinéma à la fin des années 1970, enchaînant une trentaine de seconds rôles comiques en jouant de sa dyslalie. En 1991, elle tourne le dos aux plateaux de tournage pour se consacrer à l’écriture, signant notamment les scénarios de Meilleur espoir féminin (2000) pour Gérard Jugnot.

Son retour derrière la caméra en 2006 avec Je vous trouve très beau, aux côtés de Michel Blanc, marque le tournant de sa carrière : 3,5 millions d’entrées en salle et le César du meilleur premier film en 2007. Trois longs métrages suivront — Enfin veuve (2008), Donnant donnant (2010) et Des mains en or (2023) — confirmant une trajectoire artistique atypique et durable.

Voix familière des antennes françaises

Sociétaire des Grosses Têtes sur RTL, Isabelle Mergault avait également accompagné Laurent Ruquier sur Europe 1 puis France 2, devenant l’une des personnalités les plus reconnaissables du paysage audiovisuel français. Sur les planches, elle signe six pièces de théâtre entre 2011 et 2020, dont Ouh Ouh récompensée par le Globe de Cristal de la meilleure pièce en 2015. En 2017, elle publie son premier roman, Un escargot tout chaud, aux éditions Grasset.

Aucune cérémonie officielle n’a été annoncée à ce stade par la famille.