Le footballeur ivoirien Kader Keita du Rapid Bucarest en détention après un délit de fuite

Le milieu de terrain ivoirien Abdul Kader Keita, 25 ans, joueur du Rapid Bucarest en première division roumaine, a été placé sous contrôle judiciaire mercredi 4 mars 2026 après avoir renversé une piétonne à Bucarest et quitté les lieux sans lui porter secours. La Brigade de la circulation de Bucarest a confirmé les faits dans un communiqué officiel.

L’accident s’est produit le mardi 3 mars 2026 vers 5h45, à l’intersection des rues Gherghiței et Zamfir Nicolae dans le secteur 2 de la capitale roumaine. Selon la police, le joueur a percuté une femme de 67 ans qui traversait régulièrement sur un passage piéton, avant de prendre la fuite. La victime, retrouvée allongée sur la chaussée avec des blessures à la tête, a été transportée d’urgence au Spitalul Floreasca de Bucarest. Selon le média roumain Sport.ro, elle a dans un premier temps déclaré aux secouristes être tombée seule, avant que l’hôpital n’alerte la police vers 7h00 sur la nature réelle de ses blessures.

À lire aussi Mondial 2026 : entre effervescence et tensions géopolitiques à 100 jours du tournoi

Identifié par les caméras de surveillance, arrêté douze heures après les faits

Les enquêteurs ont exploité les images de vidéosurveillance pour identifier le conducteur. Kader Keita a été interpellé environ douze heures après l’accident. Selon le site spécialisé Golazo.ro, le footballeur s’était entre-temps présenté à l’entraînement du Rapid dans l’après-midi du mardi sans faire mention de l’incident. Conduit à la Brigade routière pour audition, il en est sorti menotté en fin de journée du mercredi, selon le média Fanatik.ro qui a filmé sa sortie.

Publicité

Le Parquet du tribunal du secteur 2 de Bucarest a ouvert une action pénale à son encontre pour « abandon du lieu d’un accident », infraction prévue à l’article 338 alinéa 1 du Code pénal roumain, passible de deux à sept ans d’emprisonnement. Les procureurs avaient requis son placement en détention provisoire pour trente jours. La Judecătoria Sectorului 2 (tribunal de première instance du secteur 2) a rejeté cette demande et opté pour un contrôle judiciaire de soixante jours. Cette mesure interdit au joueur de quitter sa commune de résidence sans l’autorisation écrite du procureur en charge du dossier, ce qui inclut les déplacements pour les entraînements et les matchs du Rapid.

Un joueur important du Rapid Bucarest au cœur d’une procédure pénale

Arrivé en Roumanie il y a deux ans en provenance du club turc Sivasspor, Keita avait d’abord signé au CFR Cluj avant d’être prêté au Rapid Bucarest pour 200 000 euros en janvier 2025, puis transféré définitivement à l’été 2025 pour le même montant. Natif de Côte d’Ivoire, il avait été convoqué en équipe nationale ivoirienne en octobre 2025 pour remplacer Seko Fofana, blessé, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cette saison, il a disputé 26 matchs en championnat sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive, selon les données publiées par Digi24.

Le dirigeant du Rapid Victor Angelescu a réagi publiquement à l’incident, déclarant que le joueur « s’est paniqué et est parti » et affirmant qu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Selon Sport.ro, la victime a depuis quitté le service de réanimation pour être transférée en orthopédie.

Le dossier pénal ouvert à l’encontre de Keita comporte également un chef de « blessures corporelles graves » (article 182 du Code pénal). La qualification retenue — blessures involontaires ou homicide involontaire — dépendra de l’évolution de l’état de santé de la victime, selon le Parquet du secteur 2. Les résultats des analyses sanguines pratiquées sur le joueur n’avaient pas encore été rendus publics à l’heure de publication de cet article.