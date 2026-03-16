Le footballeur marocain Abdel Abqar expulsé pour avoir pincé les parties intimes d'un adversaire

Le défenseur central marocain Abdel Abqar, qui évolue au sein du club espagnol de Getafe, a été expulsé samedi 14 mars lors du match de Liga contre l’Atlético Madrid, disputé au stade Metropolitano de la capitale espagnole. L’arbitre Miguel Ortiz Arias lui a remis un carton rouge direct après consultation du VAR pour un geste commis hors du jeu sur l’attaquant norvégien Alexander Sorloth.

L’incident s’est produit à la 55e minute, alors que l’Atlético menait 1-0 grâce à un but de Nahuel Molina inscrit en première période. En marge d’une phase de jeu ordinaire, Abqar et Sorloth se trouvent côte à côte sans ballon. Les images ralentis ont montré Abqar saisir l’entrejambe de Sorloth alors que les deux joueurs se trouvaient à distance du ballon. En réaction immédiate, l’attaquant de l’Atlético aurait tiré son adversaire au sol, ce qui lui a valu un carton jaune. L’arbitre a interrompu le jeu et demandé une vérification vidéo avant de prononcer l’expulsion, alors que l’Atlético menait déjà 1-0 grâce à un but de Nahuel Molina inscrit en première période.

À lire aussi FC Barcelone : Joan Laporta réélu président pour un mandat de cinq ans

Un geste nié par le joueur

Interrogé après la rencontre sur Movistar LaLiga, Abqar a contesté toute intention délibérée. « Je voulais juste faire contact, comme au football. L’arbitre a vu que je voulais le toucher à cet endroit, mais ce n’était pas mon intention », a-t-il déclaré, ajoutant que sa main était destinée à localiser son adversaire en touchant son ventre, et non à le blesser ou l’humilier. Getafe a terminé le match à dix contre onze et s’est incliné 1-0, résultat qui aggrave sa situation au classement de la Liga, où le club madrilène figure dans le bas de tableau.

Publicité

«Je tiens à préciser que je n’avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. La vidéo le montre clairement. Je le jure, je n’avais pas l’intention de le toucher, je voulais juste faire contact, comme au football. L’arbitre a vu que je voulais le toucher, mais ce n’était pas mon intention. Je le jure sur ma famille, je ne voulais pas le toucher. Si vous regardez la vidéo, je ne le regarde pas, et ma main est censée toucher son ventre, comme il m’arrive de toucher un adversaire pour savoir où il se trouve. Je tiens à préciser que je ne voulais pas le toucher à cet endroit. (…) Je n’ai pas pu parler à l’arbitre. Je n’ai pas pu parler non plus à l’entraîneur. Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté par cette image, car ce n’était pas mon intention.» , a affirmé le marocain

Suspension et suite disciplinaire

En vertu du règlement disciplinaire de la Fédération espagnole de football (RFEF), un carton rouge direct entraîne une suspension minimale d’un match. Selon le code disciplinaire en vigueur, les gestes contraires à la décence peuvent faire l’objet d’une sanction complémentaire si le comité de compétition estime que les faits dépassent le cadre d’une expulsion ordinaire. Abqar sera donc automatiquement absent du prochain match de Getafe, et sa situation pourrait être examinée par les instances fédérales dans les jours suivants.