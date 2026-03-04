Le rappeur Diddy pourrait sortir de prison plus tôt que prévu selon la presse

Ce 4 mars 2026, a été confirmée l’information selon laquelle la date de sortie de prison de Sean “Diddy” Combs aurait été modifiée. En effet, l’ancien rappeur et producteur devait être libéré du centre pénitentiaire de Fort Dix, dans le New Jersey le 4 juin 2028. Sa date de sortie provisoire a été revue pour être avancée au 25 avril 2028.

L’ancienne star du rap US purge actuellement une peine de quatre ans de prison, après avoir été reconnu coupable de faits liés au trafic sexuel et à des activités criminelles organisées. Une condamnation qu’il réfute et contre laquelle il a déposé une demande de révision en appel.

Sean « Diddy » Combs, libéré plus tôt que ce qui était initiamement prévu ?

Dans le même temps, l’artiste semble vouloir se soigner. En effet, il aurait entamé un programme de désintoxication au mois de novembre dernier, afin de soigner certaines addictions (notamment à l’alcool ou aux drogues). Ce type d’initiatives est généralement bien vu par les autorités, qui accordent des réductions de peine.

C’est en ce sens que la date de libération, initialement prévue pour début juin 2028 a été avancée d’environ un mois et demi. Sa date de sortie avait d’ailleurs été rallongée une première fois, le rappeur ayant été accusé d’avoir passé plusieurs coups de téléphone interdits, depuis sa cellule. Des accusations contestées par ses représentants, qui ont démenti toute infraction.

Aucune nouvelle information quand à l’appel de P.Diddy

Concernant sa demande de révision de procès en appel, il n’y a, à date de rédaction de ces quelques lignes, aucune nouvelle information. Sauf développement judiciaire ou avancée spectaculaire de la part de la justice américaine, la sortie prévue de Sean Combs ne devrait donc être ni revue ni modifiée. Pour rappel, dans le cadre de son affaire, Diddy encourait jusqu’à vingt ans de prison.