Les 10 pays les plus heureux du monde en 2026 selon le World Happiness Report

Le World Happiness Report 2026, publié le 19 mars 2026 en partenariat avec le Réseau des Nations unies pour les solutions en matière de développement durable, présente chaque année le classement mondial du bien-être subjectif des populations. Il évalue les niveaux de satisfaction de vie dans plus de 150 pays en se basant sur les déclarations directes des habitants, sans recourir à des indicateurs économiques ou politiques intermédiaires.

Finlande en tête, Suisse en dixième position

Le classement place la Finlande au premier rang avec 7,764 points sur 10, marquant une progression de 0,375 par rapport à la période précédente. L’Islande suit à 7,540 points (+0,185), tandis que le Danemark complète le podium avec 7,539 points. Le Costa Rica accède à la quatrième place avec 7,439 points, seul pays non européen du top dix.

La Suède, la Norvège, les Pays-Bas, Israël, le Luxembourg et la Suisse constituent le reste du classement des dix premières nations. Les scores varient peu : la Suisse, dixième, totalise 7,018 points. Certains pays affichent cependant des reculs notables. La Suisse enregistre la baisse la plus importante avec une diminution de 0,632 point, tandis que la Norvège recule de 0,413 point.

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Des gains inégaux selon les régions

À l’inverse, des progressions apparaissent dans d’autres régions du classement. L’Islande et le Costa Rica améliorent chacun leur position respective. Le Luxembourg maintient quasiment son niveau avec une variation de +0,009 point seulement.

Cette publication intervient dans un cadre de monitoring continu du bien-être global par l’Organisation des Nations unies, qui considère ces données comme des outils d’évaluation des politiques publiques. Le rapport 2026 sera suivi d’une édition 2027, construite selon la même logique de consolidation sur trois années, soit les données de 2024 à 2026.

Une évaluation sur trois années basée sur six critères

La méthodologie du World Happiness Report repose sur l’Institut Gallup, qui administre un questionnaire simple mais structurant depuis plusieurs décennies. Chaque répondant évalue sa propre existence sur une échelle numérique de zéro à dix, appelée l’échelle de Cantril. Pour éliminer les distorsions causées par des événements temporaires, le rapport 2026 agrège les données collectées sur trois années consécutives, de 2023 à 2025. Six variables complémentaires affinent ce classement : le soutien social perçu, le revenu moyen par habitant, l’espérance de vie, la liberté individuelle ressentie, la générosité communautaire et la confiance envers les institutions.

Le classement des pays les plus heureux en 2026 (World Happiness Report)