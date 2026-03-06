«Les USA vous utilisent» : Medvedev se moque des pays du Golfe

Dmitri Medvedev, ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a publié ce vendredi sur X un message à l’adresse des monarchies du Golfe, les appelant à reconsidérer la présence militaire américaine sur leur sol.

La déclaration intervient au lendemain des frappes iraniennes contre des bases américaines au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. «Elles ne vous protègent pas, elles vous menacent», a écrit Medvedev, en ciblant directement les gouvernements arabes qui ont autorisé l’implantation de ces installations militaires.

« Les pays arabes du Golfe ont autorisé l’implantation de bases américaines sur leur territoire. Naïvement, ils s’attendaient à être protégés. Quelle erreur ! Les États-Unis se servent de ces bases, protégeant ainsi un seul pays. Réfléchissez bien : avez-vous réellement besoin de bases américaines ? Elles ne vous protègent pas, elles vous menacent« , a écrit M Medvedev.

Des frappes iraniennes sur des alliés américains

Dans la nuit du 28 février 2026, les forces américaines et israéliennes ont lancé une offensive coordonnée contre l’Iran, visant des installations militaires et nucléaires à Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah. L’opération a coûté la vie à plusieurs hauts responsables iraniens dont le guide iranien Ali Khamenei et plusieurs membres de sa famille. En représailles, Téhéran a lancé des vagues de drones et de missiles balistiques sur des bases américaines réparties en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, où sont stationnés plus de 51 000 soldats américains.

Medvedev saisit l’occasion

C’est dans ce contexte de frappes directes sur des territoires arabes alliés que Medvedev a publié son message. Le responsable russe y affirme que les États-Unis «se servent de ces bases» pour protéger «un seul pays» — référence implicite à Israël — au détriment de la sécurité des États hôtes. La déclaration ne s’accompagne d’aucune proposition concrète ni d’ouverture diplomatique russe vers les pays du Golfe. Moscou entretient des relations commerciales actives avec plusieurs de ces États, notamment via les accords de production pétrolière au sein de l’OPEP+, dont la Russie est membre.

Ces pays abritent des bases américaines dans le cadre d’accords de défense bilatéraux conclus avec Washington. L’alliance entre les États-Unis et les monarchies du Golfe est structurelle et ancienne : elle a survécu à plusieurs alternances politiques américaines et à de multiples crises régionales. Le Qatar héberge la base aérienne d’Al-Udeid, le plus grand complexe militaire américain au Moyen-Orient.

Une région sous pression militaire directe

L’usine de gaz naturel liquéfié du Qatar, l’une des plus importantes au monde, a été visée lors des frappes iraniennes, entraînant l’interruption temporaire de ses exportations. Les Émirats arabes unis et le Qatar auraient, selon des médias américains, contacté l’administration Trump pour lui demander de limiter l’ampleur des opérations militaires contre l’Iran.

Aucune réaction officielle des gouvernements du Golfe à la déclaration de Medvedev n’avait été publiée au moment de la rédaction de cet article. La Ligue arabe n’a pas non plus pris position publiquement sur les frappes iraniennes visant les bases américaines dans la région.