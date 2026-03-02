Lionel Messi égale Pelé avec son 70ᵉ coup franc et vise le record de Juninho

L’Inter Miami a remporté ce lundi une victoire spectaculaire 4‑2 contre Orlando City SC après avoir été mené 2‑0, portée par la performance exceptionnelle de Lionel Messi. L’Argentin a inscrit un doublé, dont un coup franc somptueux en fin de rencontre, portant à 70 le nombre de buts inscrits sur coup franc direct au cours de sa carrière et égalant ainsi le légendaire Pelé.

Actuellement classé 8ᵉ de la conférence Est de la Major League Soccer (MLS), l’Inter Miami tente de relancer sa saison régulière après un début de championnat plus difficile que prévu. La victoire face à Orlando City SC constitue un pas important pour l’équipe dans sa course aux playoffs, tout en offrant à Messi l’opportunité de poursuivre son record personnel.

Messi, maître du coup franc à 38 ans

À 38 ans, Messi continue de défier le temps et les statistiques. Avec 70 réalisations sur coup franc, il rejoint Pelé à la deuxième place du classement historique de l’exercice. Seul Juninho Pernambucano, reconnu comme le spécialiste absolu, conserve le record avec 77 buts sur coup franc. Chaque tentative de l’Argentin devient désormais un moment d’attention pour les amateurs de football et les statisticiens, capable de rapprocher Messi d’un record historique encore accessible. Le coup franc inscrit contre Orlando City, précis et puissant, démontre que malgré son âge avancé pour un footballeur professionnel, Messi conserve sa technique et sa capacité à influencer directement le résultat des matchs. Sa prestation a contribué à inverser la tendance après un début de rencontre défavorable pour l’Inter Miami, illustrant son rôle déterminant dans l’équipe.

Un impact direct sur l’Inter Miami

La performance de Messi a eu un effet immédiat sur le classement et la dynamique de l’équipe. Alors que le club peine à s’imposer régulièrement en début de saison 2026, sa capacité à transformer des coups francs en buts décisifs offre un avantage stratégique important. Le doublé réalisé face à Orlando permet à l’équipe de renforcer sa confiance et d’envisager une remontée dans la conférence Est pour viser les places qualificatives aux playoffs. Le club, qui a remporté la MLS Cup 2025, continue de bénéficier de l’attraction médiatique et sportive qu’apporte sa star argentine, tout en développant son potentiel compétitif pour la saison en cours.

La route vers le record absolu

Avec désormais 70 buts sur coup franc direct, Messi n’est plus qu’à sept réalisations de Juninho Pernambucano, un objectif atteignable compte tenu de sa régularité et de sa précision sur coups de pied arrêtés. Chaque match de l’Inter Miami représente une opportunité pour Messi de s’approcher de ce record et de renforcer son statut parmi les plus grands joueurs de l’histoire du football. La prochaine échéance pour l’équipe sera ses matchs suivants de MLS, où les performances de Messi continueront d’être scrutées autant pour leur impact sur le classement que pour la poursuite de ses statistiques personnelles.