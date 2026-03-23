Mali : l'armée neutralise une quarantaine de djihadistes (dont un chef) et libère 12 otages à Kayes

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont conduit du 14 au 21 mars 2026 une offensive dans la région de Kayes, à l’ouest du pays, qui s’est soldée par la mort d’une quarantaine de combattants jihadistes et la libération de 12 personnes retenues en otage. L’état-major général des Armées a annoncé ces résultats dimanche dans un communiqué transmis à l’Agence de Presse Africaine (APA).

Deux bases démantelées à Médina-Kayes

Baptisée opération Dougoukoloko, cette campagne militaire fait suite aux opérations d’Ambidédi et de Diboli, menées dans la même zone frontalière. Les FAMa ont localisé et détruit plusieurs refuges utilisés par des groupes armés, dont deux installations qualifiées de bases importantes situées à Médina-Kayes. Parmi les jihadistes tués figure un chef terroriste dont l’identité n’a pas été communiquée par l’état-major.

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Les soldats ont saisi un arsenal conséquent : armes, munitions, drones kamikazes, équipements de communication de type radios TYT et plus de 3 000 litres de carburant. Trois véhicules ont été retrouvés lors des opérations, dont un bus appartenant à la compagnie de transport SONEF, que les autorités militaires ont annoncé restituer à leurs propriétaires.

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Les otages pris en charge médicalement

Les 12 personnes libérées au cours de l’offensive ont été immédiatement orientées vers des structures de soins pour des examens médicaux avant de pouvoir retrouver leurs proches. L’état-major n’a pas précisé la durée de leur captivité ni les circonstances de leur enlèvement.

Cette opération s’inscrit dans une série d’offensives que les FAMa ont multipliées ces derniers mois dans plusieurs régions du pays. Les opérations d’Ambidédi et de Diboli, qui ont précédé Dougoukoloko dans la même zone de Kayes, illustrent une stratégie de pression continue sur les positions jihadistes dans l’ouest malien, une zone qui fait face à une progression des groupes armés depuis plusieurs années. L’état-major n’a pas communiqué sur d’éventuelles pertes dans les rangs des FAMa ni annoncé la prochaine phase des opérations dans la région.