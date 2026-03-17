Maroc : recherché en France, un Franco-Tunisien arrêté à l’aéroport de Casablanca

Un citoyen français d’origine tunisienne, âgé de 24 ans, a été interpellé lundi 16 mars à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca par les éléments de la Sûreté nationale marocaine. L’homme faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

L’arrestation est intervenue lors des opérations de contrôle menées à son arrivée sur le territoire marocain. Les services de police ont procédé à son identification, révélant qu’il était recherché par la justice française dans le cadre d’une affaire pénale.

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Signalement international et interpellation à l’arrivée

Le mandat d’arrêt visant le suspect avait été diffusé à l’échelle internationale, permettant son inscription dans les bases de données utilisées par les services de sécurité. Ce dispositif facilite la localisation et l’interpellation de personnes recherchées lorsqu’elles franchissent des frontières.

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Les vérifications effectuées à l’aéroport de Casablanca ont permis de confirmer son identité et de procéder à son arrestation immédiate. Les autorités marocaines ont ensuite engagé les procédures judiciaires prévues dans ce type de situation.

Procédure d’extradition en cours

Après son arrestation, le suspect a été présenté aux autorités judiciaires marocaines compétentes. Une procédure d’extradition pourrait être engagée afin de permettre son transfert vers la France, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.

L’examen d’une telle demande relève des juridictions marocaines, conformément aux mécanismes de coopération judiciaire entre le Maroc et la France. Les magistrats sont chargés d’analyser les éléments transmis par la justice française et de vérifier leur conformité avec la législation en vigueur. La personne concernée dispose de voies de recours pour contester la procédure avant toute décision définitive.

Coopération sécuritaire entre États

Cette interpellation intervient dans le cadre des mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité et de justice. Le Maroc et la France collaborent régulièrement à travers des dispositifs permettant l’échange d’informations et l’exécution de mandats d’arrêt au-delà des frontières nationales.

Les plateformes aéroportuaires, en particulier celle de Casablanca, jouent un rôle central dans ce dispositif grâce aux contrôles systématiques opérés sur les passagers internationaux.

Le suspect reste actuellement en détention au Maroc, dans l’attente de la décision des autorités judiciaires sur la demande d’extradition introduite par la France.