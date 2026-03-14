Mbappé – Neymar : deux anciens du PSG face à face pour France – Brésil

Le 26 mars prochain, au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, la France et le Brésil disputeront un match amical dans le cadre de leur préparation respective à la Coupe du monde 2026. L’affiche pourrait prendre une dimension particulière : Kylian Mbappé et Neymar, anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain, seraient susceptibles de se retrouver sur la même pelouse, cette fois sous des couleurs adverses.

Mbappé en voie de retour, une convocation encore conditionnelle

L’attaquant du Real Madrid traverse une période de rééducation après une entorse au genou diagnostiquée fin 2025. Selon l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa, le joueur progresserait bien et devrait réintégrer l’entraînement collectif dans les prochains jours. Une reprise avec son club constituerait le préalable indispensable à une éventuelle convocation par le sélectionneur Didier Deschamps. La présence de Mbappé avec les Bleus reste donc soumise à l’évolution de sa condition physique dans les jours à venir.

À lire aussi Formé au PSG, Junior Sessegnon rêve de porter les couleurs du Bénin

Neymar de retour en sélection après plus de deux ans d’absence

Du côté brésilien, la situation est plus avancée. Selon le média Globo, Neymar figure dans la présélection établie par Carlo Ancelotti, le sélectionneur italien qui a pris en main la Seleção. L’attaquant de 34 ans, absent de l’équipe nationale depuis octobre 2023 en raison de blessures à répétition, a repris la compétition le 16 février avec le club de Santos, inscrivant un doublé contre Vasco de Gama. Sa présence dans la liste définitive n’est pas encore officialisée, mais la tendance est favorable.

Publicité

Les deux joueurs se connaissent bien au-delà du seul cadre des sélections nationales. Neymar avait rejoint le PSG à l’été 2017 pour le montant record de 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Mbappé l’avait suivi quelques semaines plus tard, d’abord en prêt. Pendant six saisons, jusqu’au transfert de Neymar vers Al-Hilal en Arabie Saoudite à l’été 2023, les deux attaquants ont formé l’ossature offensive parisienne, avec Lionel Messi en renfort à partir de 2021.

Une affiche en préparation du Mondial nord-américain

Le match du 26 mars est l’un des rendez-vous d’une mini-tournée américaine organisée par la Fédération française de football. La Coupe du monde 2026 se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir de juin 2026, et les deux nations figurent parmi les candidats au titre. La rencontre se jouera donc sur l’une des futures terres du tournoi.

La liste officielle de Didier Deschamps pour ce rassemblement est attendue dans les prochains jours. C’est à cette occasion que la participation effective de Mbappé sera confirmée ou infirmée.