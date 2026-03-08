Médias au Bénin : la HAAC valide une nouvelle vague de cartes de presse

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rendu publiques les listes des professionnels des médias admis au renouvellement de leur carte de presse ainsi que ceux bénéficiant d’une première attribution. Les décisions, prises le 4 mars 2026, concernent des journalistes, techniciens et autres acteurs des médias issus de la presse écrite, de la radiodiffusion sonore et de la télévision. Les cartes délivrées sont valables pour une durée de trois ans et ouvrent droit aux facilités liées à l’exercice de la profession.

