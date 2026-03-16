Meghan Markle furieuse contre la nouvelle biographie sur la famille royale

La porte-parole de Meghan Markle dénonce les accusations contenues dans la prochaine biographie de l’auteur Tom Bower sur la famille royale. Le livre, intitulé Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, sera feuilletonné dans The Times le 26 mars 2026.

Bower accusé d’obsession, pas de journalisme

La porte-parole qualifie les commentaires de Bower de franchissement de ligne. Elle affirme que l’auteur « a bâti sa carrière en élaborant des théories de plus en plus complexes sur des personnes qu’il ne connaît pas et qu’il ne connaît pas« . Elle relève notamment qu’il aurait déclaré publiquement : « La monarchie dépend en fait de l’élimination totale des Sussex de notre vie ».

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Le biographe, connu pour ses enquêtes sur les personnalités politiques britanniques, aurait également documenté une altercation présumée en 2018 à Kensington Palace entre le Prince William et son frère. Selon Bower, cette conversation aurait porté sur les craintes de William concernant la progression rapide de la relation de Harry avec Meghan.

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Des révélations nuisibles avant la sortie officielle

Newsweek rapporte que la sérialisation dans le Times amplifie les tensions avant la publication complète du livre. La porte-parole enfonce : « Ceux qui s’intéressent aux faits iront voir ailleurs ; ceux qui recherchent des complots délirants savent exactement où le trouver.«

Les Sussex n’ont pas directement commenté les accusations spécifiques du livre. Leur stratégie consiste à discréditer la méthode et les intentions de l’auteur plutôt que de réfuter point par point.

Nouvelle controverse pour la Couronne

La biographie intervient dans un cadre de tensions entre les Sussex et le reste de la famille royale. Les accusations de Bower, si elles sont largement diffusées, pourraient relancer les débats publics autour de la place du couple dans l’institution monarchique. La publication intégrale du livre, prévue dans les semaines suivant la sérialisation, déterminera si d’autres révélations alimenteront cette controverse.