Messi à 80 millions de dollars par an : le copropriétaire de l'Inter Miami brise le silence

Jorge Mas, copropriétaire de l’Inter Miami CF, a révélé à Bloomberg le 6 mars 2026 que Lionel Messi perçoit entre 70 et 80 millions de dollars par an, toutes compensations confondues.

Un chiffre quatre fois supérieur au salaire officiel MLS

La MLSPA (Major League Soccer Players Association) publiait en octobre 2025 une compensation garantie de 20,4 millions de dollars pour Messi, avec un salaire de base de 12 millions. Le chiffre annoncé par Mas dépasse donc largement les données officielles du syndicat des joueurs. L’écart s’explique par la structure du contrat : la rémunération globale intègre une participation au capital de l’Inter Miami détenue par Messi, ainsi que des accords commerciaux annexes non comptabilisés par la MLS.

Comment l’Inter Miami finance la facture Messi

Mas l’assume sans détour : « Ça vaut chaque centime », a-t-il déclaré à Bloomberg. Pour absorber ce niveau de dépense, le club s’appuie massivement sur les revenus de sponsoring, qui représenteraient environ 55 % des recettes totales du club, selon les données citées par ESPN. Les droits médias, eux, ne pèseraient que 2 % des revenus d’Inter Miami — une structure financière atypique, même en MLS.

Messi en MLS depuis 2023 : un pari devenu modèle

Messi a rejoint l’Inter Miami à l’été 2023, en provenance du Paris Saint-Germain, après deux saisons en France. Son arrivée a provoqué une explosion des abonnements à Apple TV+, diffuseur officiel de la MLS, et une hausse significative des droits commerciaux du club floridien.

Son contrat a depuis été prolongé jusqu’en 2028, selon la MLSPA. Aucune renégociation publique des termes financiers n’est confirmée à ce stade. Si la structure actuelle se maintient, Messi pourrait percevoir entre 280 et 320 millions de dollars sur la durée totale de cet engagement, selon une projection arithmétique basée sur les chiffres communiqués par Mas.