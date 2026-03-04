Messi devance Mbappé et Kane dans le classement des joueurs les plus décisifs au monde

L’Observatoire du football du Centre International d’Étude du Sport (CIES) a publié ce mercredi sa lettre hebdomadaire consacrée aux joueurs les plus efficaces sur les 365 derniers jours dans 67 championnats. L’organisme basé en Suisse place en tête Lionel Messi, devant Kylian Mbappé et Harry Kane. Le classement repose sur un indice de performance offensive intégrant buts et passes décisives. Selon le CIES, l’attaquant argentin obtient un score pondéré de 66,3, contre 65,4 pour Mbappé. Kane suit avec 64,5.

Messi conserve la première place après pondération des ligues

Le CIES précise que son premier calcul brut ne tient pas compte du niveau des championnats analysés. Une seconde évaluation ajuste les performances en fonction de la compétitivité et des spécificités des ligues. Après cette pondération, Messi reste en tête.

Sur la période étudiée, arrêtée début mars, le joueur de 38 ans totalise 59 actions décisives : 37 buts et 22 passes décisives. Le communiqué du CIES souligne qu’il compte 17 de plus que n’importe quel autre joueur. L’étude indique également que, d’un strict point de vue statistique, sans correction liée au niveau des compétitions, l’Argentin domine largement ses concurrents. Mbappé, engagé avec le Real Madrid, est crédité de 41 implications sur des buts. Kane, attaquant du Bayern Munich, affiche 42 actions décisives, dont 35 réalisations et sept passes.

Olise progresse, Dreyer intègre le haut du classement

L’étude met également en avant la progression de Michael Olise. L’ailier français du Bayern Munich passe de la 10ᵉ à la 4ᵉ place grâce à 15 buts et 22 passes décisives, pour un indice de 54,9. Le Danois Anders Dreyer, évoluant au San Diego FC, figure également parmi les joueurs les plus productifs avec 22 buts et 19 passes décisives sur la période retenue. Le classement couvre 67 championnats à travers le monde et prend en compte les performances en club, selon la méthodologie détaillée par l’Observatoire.

L’impact confirmé de Messi avec l’Inter Miami

Ces données prolongent la dynamique observée depuis l’arrivée de Messi à l’Inter Miami en 2023. L’Argentin s’est imposé comme le principal animateur offensif du club de Major League Soccer, enchaînant buts et passes décisives en saison régulière comme en phases finales. Sacré champion de MLS avec la franchise floridienne la saison passée, il avait déjà affiché des statistiques élevées sur l’exercice précédent, contribuant directement à une part importante des buts inscrits par son équipe. Son rendement offensif demeure constant malgré le changement de championnat et l’évolution de son rôle sur le terrain. La récente étude du CIES confirme ainsi la régularité du meneur de jeu argentin sur l’année écoulée.