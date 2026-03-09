Messi voulait revenir au Barça : pourquoi le projet porté par Xavi a finalement échoué

L’ancien entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez affirme que le retour de Lionel Messi au club en 2023 aurait été stoppé par le président Joan Laporta. Ces révélations ont été publiées le 8 mars dans une interview accordée au quotidien espagnol La Vanguardia.

L’ex-milieu de terrain, en poste sur le banc du club catalan entre 2021 et 2024, revient sur la fin de son passage et sur des négociations avancées avec l’attaquant argentin après la Coupe du monde 2022.

À lire aussi Zidane : ce que Bale révèle sur ses vraies méthodes d'entraînement

Une relation historique entre Messi et Xavi

Lionel Messi et Xavi ont partagé le vestiaire du FC Barcelone pendant plus d’une décennie. Entre 2004 et 2015, ils ont participé à la période la plus dominante de l’histoire récente du club, remportant notamment quatre Ligues des champions et plusieurs titres de champion d’Espagne.

Publicité

Xavi occupait un rôle central dans le système de jeu basé sur la possession instauré par l’entraîneur Pep Guardiola. Messi était la principale arme offensive de cette équipe. Leur complémentarité a marqué le football européen de la fin des années 2000.

Leur relation s’est maintenue après leur carrière de joueurs. Lorsque Xavi est devenu entraîneur du Barça en 2021, Messi évoluait déjà au Paris Saint-Germain. Les deux hommes auraient continué à échanger régulièrement, selon les déclarations de l’ancien international espagnol. Ces discussions auraient ouvert la voie à un possible retour de l’attaquant argentin en Catalogne.

Un retour envisagé après la Coupe du monde 2022

Selon les propos rapportés par La Vanguardia, Messi aurait manifesté son intérêt pour revenir au FC Barcelone après le titre mondial remporté avec l’Argentine au Qatar en décembre 2022.

Xavi affirme que les discussions auraient duré environ cinq mois. Le président Joan Laporta aurait entamé des négociations avec Jorge Messi, père et agent du joueur. L’ex-entraîneur du Barça affirme également que la Liga aurait donné un accord de principe sur la faisabilité du projet malgré les contraintes financières imposées au club catalan.

Selon les règles de contrôle économique du championnat espagnol, les clubs doivent respecter un plafond de masse salariale fixé chaque saison. D’après Xavi, ce projet aurait finalement été abandonné par la direction du club. Il affirme que Laporta lui aurait expliqué que le retour de Messi pourrait provoquer un conflit interne avec la présidence.

Des tensions avec la direction du club

Dans l’entretien publié par le quotidien espagnol, Xavi relie cet épisode à la rupture progressive avec la direction du FC Barcelone. L’ancienne gloire barcelonaise affirme avoir été limogé en 2024 sous l’influence d’Alejandro Echevarría, un homme d’affaires catalan proche du président Laporta mais sans fonction officielle au sein du club.

« Laporta m’a dit sans ambiguïté que si Leo revenait, il lui déclarerait la guerre », déclare Xavi dans l’interview. Après son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2023, Lionel Messi a finalement rejoint l’Inter Miami en Major League Soccer. Selon Reuters, le club américain lui a proposé un contrat incluant une participation aux revenus commerciaux liés à la ligue et aux abonnements de diffusion.

Xavi avait été nommé entraîneur du FC Barcelone en novembre 2021 pour succéder à Ronald Koeman. Il a remporté le championnat d’Espagne lors de la saison 2022-2023 avant de quitter son poste un an plus tard. Pour le moment, la direction catalane ne s’est pas encore prononcée publiquement sur la sortie de la légende espagnole.