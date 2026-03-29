Milieu professionnel au Bénin : Ces femmes qui bousculent les codes du « métier d'homme »

Au cœur du Bénin, de plus en plus de femmes s’approprient des métiers techniquement exigeants autrefois considérés comme des chasses gardées masculines. De l’atelier de mécanique de Zinvié aux routes nationales reliant Bohicon à Cotonou, ces pionnières brisent les stéréotypes par leur rigueur et leur ténacité exemplaire. Portrait d’une génération de travailleuses déterminées qui, entre cambouis et guidon de taxi-moto, redéfinissent les contours de l’audace au féminin.

Arrondissement de Zinvié, commune d’Abomey-Calavi. Sous le hangar de tôle d’un garage de mécanique automobile, le vrombissement des moteurs et l’odeur de graisse brûlée plantent le décor. Ici, au cœur de l’arrondissement de Zinvié, une silhouette fine se distingue parmi les apprentis. C’est Clémence (nom d’emprunt). À peine vingt ans, une clé de 12 à la main et le bleu de travail maculé d’huile, elle s’affaire sur le bloc moteur d’une voiture en panne.

Au Bénin, si les lignes bougent, voir une femme s’attaquer à la mécanique reste un spectacle qui fait s’arrêter les passants. Pourtant, pour Clémence, ce n’est ni un défi ni une provocation, mais une vocation chevillée au corps.

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La précision au service de la mécanique

Clémence n’est pas là pour faire de la figuration. Son patron, maître mécanicien depuis quinze ans, est formel : « Elle est souvent plus assidue que les garçons. Là où certains se découragent devant une panne complexe, elle cherche, elle démonte, elle teste à nouveau. »

Sa journée commence dès l’aube. Entre le nettoyage des outils et l’accueil des premiers clients, Clémence ne chôme pas. Sa ténacité force le respect. Dans cet univers rugueux, elle a su imposer sa rigueur. Pour elle, la mécanique n’est pas une question de force brute, mais de logique et de précision. « Un moteur ne sait pas si c’est un homme ou une femme qui le répare », glisse-t-elle avec un sourire malicieux en essuyant son front. Son ambition ? Ouvrir son propre garage moderne et prouver aux jeunes filles de sa localité que les mains sales de graisse cachent souvent un avenir brillant.

Les reines du bitume cotonois

En quittant le calme relatif de Zinvié pour l’effervescence de Cotonou, le constat est identique. Dans le flux ininterrompu des motos, les fameux « Zémidjan » en casaque jaune, deux visages attirent l’attention : ceux de Zita et d’Annicette (nom d’emprunt).

Être conductrice de taxi-moto dans la capitale économique est un exercice de haute voltige. Il faut jongler avec la pollution, la chaleur écrasante et, surtout, les préjugés. « Au début, certains clients hésitaient à monter derrière moi », confie Zita. « Ils pensaient que je n’aurais pas l’équilibre ou la force de zigzaguer dans les embouteillages. Aujourd’hui, ce sont les mêmes qui m’appellent personnellement pour leurs courses. »

Annicette, de son côté, souligne la solidarité qui s’est créée. Si ses collègues masculins ont parfois été narquois au départ, ils voient désormais en elle une « guerrière » de la route. Ces femmes ne se contentent pas de conduire ; elles gèrent leur activité avec une rigueur comptable exemplaire, rappelant que derrière le guidon, il y a souvent des mères de famille déterminées à assurer l’éducation de leurs enfants.

La longue route entre Bohicon et Cotonou

Mais le défi ne s’arrête pas aux frontières de la ville. Sur l’axe interurbain reliant Bohicon à Cotonou, une route nationale réputée difficile et fréquentée par de lourds camions, Jeanne tient fermement le volant de son taxi collectif.

Conduire un véhicule de transport en commun sur de longues distances demande une endurance physique et mentale hors du commun. Jeanne enchaîne les allers-retours, affrontant la fatigue et les aléas de la route avec un sang-froid qui impressionne ses passagers. « Sur la route, le danger est le même pour tout le monde. La seule différence, c’est la prudence », explique-t-elle. Son taxi est toujours propre, sa conduite souple. Pour beaucoup de voyageurs habitués au trajet, monter avec Jeaanne est devenu un gage de sécurité et de sérénité.

Un vent de changement sur les métiers techniques

Le cas de Clémence, Zita, Annicette ou Jeanne n’est plus un épiphénomène isolé. Partout au Bénin, les barrières tombent. Dans les ateliers de soudure de Calavi, on croise de plus en plus de jeunes femmes maniant le chalumeau, protégées par leur masque de protection, soudant des portails avec une finesse d’exécution remarquable.

Dans le bâtiment, les femmes peintres apportent une touche de finition et un soin du détail que les entrepreneurs commencent à rechercher activement. Qu’il s’agisse de l’électricité bâtiment, de la menuiserie ou même de la maçonnerie, la gent féminine investit des bastions autrefois jalousement gardés par les hommes.

Ce n’est pas seulement une question d’égalité des chances, c’est une mutation profonde de la société béninoise. Ces femmes ne cherchent pas à « remplacer » les hommes, mais à prouver que la compétence n’a pas de sexe. En choisissant ces métiers de terrain, souvent physiquement exigeants, elles redéfinissent les contours de l’autonomie financière et participent activement à la construction économique du pays.

À Zinvié, alors que le soleil commence à décliner, Clémence range ses outils. Demain, elle sera encore là, au milieu des moteurs, pour continuer à écrire, un tour de clé après l’autre, l’histoire de cette révolution silencieuse mais irréversible, celle qui affirme que la femme est capable autant que l’homme.