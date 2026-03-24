MLS : après l’effet Messi, Antoine Griezmann rejoint Orlando City

Le club américain Orlando City SC a officialisé mardi 24 mars 2026 la signature de l’attaquant français Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018, actuellement sous contrat avec l’Atlético de Madrid, s’engagera avec la franchise floridienne à l’issue de la saison européenne.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Orlando City précise que le joueur de 35 ans a signé un contrat de deux saisons, assorti d’une option pour une année supplémentaire, avec le statut de joueur désigné, un dispositif propre à la Major League Soccer permettant de recruter des profils à forte valeur salariale.

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Un départ programmé après la saison européenne

Antoine Griezmann poursuivra son parcours avec l’Atlético de Madrid jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026. Le club espagnol reste engagé dans plusieurs compétitions, dont la Ligue des champions, avec un quart de finale à disputer face au FC Barcelone. Le transfert vers Orlando City ne sera effectif qu’à partir de juillet 2026, une fois les engagements européens du joueur achevés. Cette transition différée correspond au calendrier habituel entre les saisons européennes et nord-américaines, la MLS fonctionnant selon un rythme annuel distinct.

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Une MLS toujours plus attractive pour les stars européennes

L’arrivée de l’international français intervient dans un championnat dont la visibilité s’est nettement accrue ces dernières années. Depuis la signature de Lionel Messi à l’Inter Miami en 2023, la Major League Soccer connaît une hausse significative de son exposition médiatique et de son attractivité sportive.

Ce changement d’échelle s’est accompagné d’une augmentation de la fréquentation des stades et d’un intérêt renforcé pour les franchises américaines sur le marché international. Le recrutement de joueurs expérimentés issus des grands championnats européens s’inscrit dans cette dynamique, facilitée notamment par le système des joueurs désignés introduit par la ligue pour encadrer les investissements.

Avec Antoine Griezmann, Orlando City s’attache les services d’un joueur ayant évolué au plus haut niveau européen pendant plus d’une décennie, notamment sous les couleurs de l’Atlético de Madrid et de l’équipe de France. Le Français est attendu en Floride à l’ouverture du mercato estival nord-américain, prévue en juillet 2026, date à laquelle son intégration au sein de l’effectif d’Orlando City deviendra effective.