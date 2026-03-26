MLS : Griezmann talonne Messi avec un salaire de 10 millions € en signant à Orlando

Antoine Griezmann, l’attaquant international français de l’Atlético de Madrid, vient de signer à Orlando City en Major League Soccer. Le transfert est acté alors que le joueur s’est engagé pour deux saisons, assorties d’une année supplémentaire en option, avec la franchise floridienne.

Un départ après une trace durable à Madrid

Antoine Griezmann laisse un bilan marquant sous le maillot des Colchorenos. L’UEFA rappelle qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, dépassant Luis Aragonés avec plus de 170 réalisations. Arrivé en 2014 à Madrid, Grizou est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club.

Sur les récentes saisons, son rendement est resté constant. Il a inscrit 22 buts en 2023-2024, puis 14 en 2024-2025, avant une saison 2025-2026 à 8 buts en 37 matches. Cette régularité, ajoutée à son rôle central dans le jeu, confirme son statut de cadre sur la durée. Ce poids historique dans l’effectif madrilène donne une portée particulière à son choix de quitter un club avec lequel il était encore lié contractuellement jusqu’en 2027.

Un contrat lucratif en MLS

Le transfert vers Orlando s’accompagne d’un repositionnement financier notable. Le salaire annoncé atteint environ 10 millions d’euros par an, ce qui placerait Griezmann parmi les joueurs les mieux rémunérés du championnat nord-américain, derrière Lionel Messi qui touche actuellement 17 millions d’euros par an avec l’Inter Miami. Ce niveau de rémunération représente une hausse par rapport à ses émoluments en Espagne, estimés autour de 9 millions d’euros annuels. Il deviendra le joueur le mieux payé de son équipe dès son arrivée.

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Une nouvelle étape de carrière dès l’été 2026

Orlando City va intégrer l’attaquant français pour la seconde partie de la saison MLS, qui se déroule sur l’année civile. Ce changement marque une transition nette. Après avoir marqué l’histoire de l’Atlético Madrid, Griezmann s’engage dans un championnat en pleine croissance, avec un rôle attendu de leader sportif et d’attraction majeure pour le public américain.