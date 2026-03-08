MMA : Ciryl Gane affrontera Alex Pereira à la Maison-Blanche pour les 80 ans de Trump

Ciryl Gane montera sur l’octogone à la Maison-Blanche le 14 juin 2026 face au Brésilien Alex Pereira pour la ceinture intérimaire des poids lourds. L’annonce a été faite par l’UFC en direct pendant la carte principale d’UFC 326. La soirée, baptisée *UFC Freedom Fights 250*, coïncide avec le 80e anniversaire de Donald Trump et le 250e anniversaire des États-Unis. Dana White, président de l’UFC et proche du locataire de la Maison-Blanche, a conçu une carte resserrée à six combats, tous pour des titres.

Trump et les sports de combat : une passion qui précède la politique

La présence du MMA à la Maison-Blanche n’est pas un accident. Donald Trump entretient une relation avec les sports de combat qui remonte aux années 1980, lorsqu’il accueillait des combats de boxe dans ses casinos d’Atlantic City — des affiches comme Tyson vs Spinks en 1988 ou Holyfield vs Foreman en 1991. Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Trump assiste régulièrement aux événements UFC en tant que spectateur, souvent accompagné de Dana White, qui a soutenu sa campagne électorale. Le projet d’organiser un gala directement dans les jardins de la Maison-Blanche découle de cette relation nouée entre la présidence américaine et la première organisation mondiale de MMA.

À lire aussi F1 : Hamilton appelle l'Afrique à reprendre le continent aux anciennes puissances coloniales

Pereira tente l’improbable : un troisième titre dans une troisième catégorie

Alex Pereira, 38 ans, a déjà été champion UFC dans deux divisions différentes — les moyens (185 lbs) puis les mi-lourds (205 lbs). Face à Gane, il tente de devenir le premier combattant de l’histoire de l’organisation à remporter trois ceintures dans trois catégories distinctes. « Poatan » a abandonné son titre mi-lourd pour monter chez les lourds, laissant le terrain libre à Magomed Ankalaev — qui lui avait déjà pris cette même ceinture en mars 2025 avant qu’il ne la récupère en octobre. Son bilan à l’UFC affiche 13 victoires pour 3 défaites.

Publicité

Gane, un No Contest à effacer et une ceinture à conquérir

Pour Ciryl Gane, l’enjeu est différent. En octobre 2025, son combat contre le champion incontesté Tom Aspinall s’était conclu en No Contest dès le premier round, après un coup involontaire dans l’œil du Britannique. La revanche directe entre les deux hommes n’a pas été programmée. La ceinture intérimaire en jeu est celle que Aspinall détient. En cas de victoire de Gane, un combat d’unification contre le champion britannique deviendrait inévitable. Le combat principal de la soirée opposera Ilia Topuria à Justin Gaethje pour l’unification du titre des légers. La carte complète sera diffusée le 14 juin sur Paramount+.