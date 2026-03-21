Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo face à une incertitude qui inquiète le Portugal

À 41 ans et à trois mois du coup d’envoi, l’avenir de Cristiano Ronaldo au Mondial 2026 soulève des questions que le staff portugais peine à dissiper.

Cristiano Ronaldo ne figurera pas dans la liste du Portugal pour la trêve internationale de mars 2026. Le sélectionneur Roberto Martinez a écarté l’attaquant d’Al-Nassr, blessé aux ischio-jambiers depuis le 28 février lors d’un match de Saudi Pro League contre Al-Fayha.

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Une blessure plus sérieuse que prévu

Si Martinez a d’abord minimisé la situation, évoquant un retour possible sous une à deux semaines, l’entraîneur d’Al-Nassr Jorge Jesus a tempéré cet optimisme. Après examen, la blessure s’avérerait plus grave qu’annoncé initialement, au point que Ronaldo aurait rejoint Madrid pour suivre un traitement auprès de son kinésithérapeute personnel. La participation au Mondial reste officiellement défendue par le staff portugais, mais elle n’est pas garantie à ce stade.

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Le Portugal affrontera le Mexique et les États-Unis lors de ces deux rencontres amicales de préparation. Ronaldo, 41 ans, disputerait au Qatar sa sixième et probablement dernière Coupe du monde.

Ronaldo, titulaire indiscutable du projet portugais

Le capitaine portugais reste le pivot offensif autour duquel Martinez construit son système. Le sélectionneur a confirmé que Ronaldo occupera le poste d’avant-centre au Mondial, aux côtés de Gonçalo Ramos. Auteur de 138 buts en sélection, Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire des équipes nationales. Avec Al-Nassr cette saison, il avait maintenu un rythme élevé avant cette blessure.

Une échéance mondiale qui se rapproche

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débutera le 11 juin. Le Portugal est versé dans le groupe K, avec la Hongrie, le Maroc et une équipe encore à qualifier. La liste officielle de Martinez pour le Mondial sera dévoilée en mai. D’ici là, l’évolution de l’état physique de Ronaldo constituera le principal sujet de surveillance pour la fédération portugaise.​​​​​​​​​​​​​​​​