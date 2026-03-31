Mondial 2026 : la RDC bat la Jamaïque et se qualifie après 52 ans d'attente

La République démocratique du Congo accède à la Coupe du Monde 2026 en remportant mardi soir la finale des barrages régionaux face à la Jamaïque. Au stade Akron de Guadalajara au Mexique, les Léopards se sont imposés 1-0 après prolongation, grâce au but décisif d’Axel Tuanzebe à la 100e minute. Cette qualification met fin à une attente de cinq décennies depuis la seule participation du pays en 1974.

Un duel étriqué jusqu’à la prolongation

Le match s’est déroulé dans une atmosphère verrouillée, les deux équipes affichant une prudence défensive marquée. Dès la 3e minute, Cédric Bakambu croyait ouvrir le score sur une action lancée par Meschack Elia, mais le but était refusé par l’arbitre. Les Jamaïcains ont montré leurs capacités offensives avec une frappe de Leon Bailey qui s’écrasait sur le poteau à la 40e minute. À la mi-temps, le score demeurait nul.

La seconde période s’est caractérisée par des duels engagés et peu d’opportunités de part et d’autre. Sébastien Desabre, l’entraîneur français de la RDC depuis 2023, a effectué des changements offensifs, dont l’entrée d’Edo Kayembe à la 63e minute. Pendant 83 minutes, aucune équipe ne parvenait à franchir les lignes défensives. C’est lors de la prolongation que Tuanzebe a libéré les Léopards avec le but décisif à la 100e minute.

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Prochaine étape : le groupe K

La RDC intégrera la phase de groupes du tournoi aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbékistan. Le tirage au sort du 5 décembre 2025 a placé le vainqueur des barrages dans le groupe K, où l’attendent des nations expérimentées comme le Portugal, mené par des stars mondiales, ainsi que la Colombie et l’Ouzbékistan, deux équipes en pleine progression.

Le Portugal combine une attaque redoutable à des transitions rapides et aligne des figures emblématiques comme Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Les rencontres du groupe K sont programmées entre le 11 et le 27 juin 2026, avec notamment un match entre la Colombie et la RDC le 24 juin, et un affrontement entre la RDC et l’Ouzbékistan le 28 juin.

Dénouement historique pour le football congolais

Avec cette victoire, la RDC devient la dixième équipe africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. La RDC met fin à 52 années d’absence de la Coupe du Monde. Sa dernière et unique participation remontait à 1974 en Allemagne, quand le pays portait le nom de Zaïre. L’équipe était inscrite dans le groupe B en phase de groupes contre le Brésil, l’Écosse et la Yougoslavie. Pour son premier match, le Zaïre a perdu 2-0 contre l’Écosse, puis a encaissé un humiliant 9-0 face à la Yougoslavie et enfin 0-3 contre le Brésil, achevant la compétition avec 14 buts concédés et aucun marqué.

La RDC avait franchi le barrage africain en novembre 2025 en éliminant successivement le Cameroun et le Nigeria en séance de tirs au but. Cette progression confirme le travail engagé par Desabre depuis son arrivée, marqué par un parcours en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. La phase finale de la Coupe du Monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, dans un format inédit à 48 équipes réparties en 12 groupes.