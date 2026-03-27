Mondial 2026 : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vers un record historique inédit

Légendes du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont en passe de marquer un nouveau jalon dans l’histoire de la FIFA World Cup en participant à une sixième édition du tournoi prévue en juin-juillet 2026 en Amérique du Nord. S’ils prennent part à la compétition, ils deviendraient les premiers joueurs de l’histoire à disputer six Coupes du monde.

Une longévité exceptionnelle au Mondial

Actuellement, Messi et Ronaldo détiennent conjointement le record de longévité en Coupe du monde avec cinq apparitions chacun, de 2006 à 2022. L’attaquant argentin a remporté le trophée mondial en 2022, tandis que le meilleur buteur portugais n’a jamais franchi le stade de la demi-finale. Leurs trajectoires respectives montrent deux approches opposées de la pérennité à haut niveau : Messi a conservé son statut de cadre essentiel de la sélection Argentine jusqu’à triompher à 35 ans, tandis que Ronaldo reste un élément clé du Portugal malgré l’absence du trophée de la coupe du monde.

La FIFA World Cup est organisée tous les quatre ans depuis 1930 par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le record de participations est actuellement de cinq tournois, partagé par plusieurs joueurs dont Messi et Ronaldo.

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Qualifications et perspectives pour 2026

Les deux équipes nationales ont sécurisé leur billet pour la Coupe du monde 2026 : l’Argentine a validé sa place en terminant en tête des éliminatoires sud-américaines, tandis que le Portugal s’est assuré la qualification en terminant premier de son groupe européen.

La participation de Messi à ce tournoi n’a pas été confirmée de manière formelle par une déclaration publique de l’intéressé au moment de la publication, mais l’entraîneur argentin Lionel Scaloni a indiqué qu’il souhaitait compter sur lui pour l’événement. Du côté de Ronaldo, sa présence en 2026 est envisagée comme sa dernière compétition internationale, marquant la fin de sa carrière avec le Portugal.

Conséquences et enjeux concrets

Atteindre six Coupes du monde représenterait un jalon sans précédent pour les deux joueurs, soulignant leur longévité au plus haut niveau. Cela pourrait aussi avoir un impact sur leurs héritages sportifs respectifs, même si les performances collectives et individuelles durant le tournoi resteront déterminantes pour évaluer leur place dans l’histoire du football.

Sportivement, l’Argentine et le Portugal visent toutes deux une progression profonde dans la compétition, avec un parcours qui pourrait inclure un affrontement en quarts de finale si leurs classements de groupe et leurs résultats en phases à élimination directe suivent les pronostics.

La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin 2026, avec une phase de groupes suivie des tours à élimination directe jusqu’à la finale prévue le 19 juillet 2026. La confirmation officielle des listes finales des joueurs retenus par chaque sélection est attendue à la clôture des inscriptions par la FIFA, quelques semaines avant le coup d’envoi.