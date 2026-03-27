Lionel Messi : l'Inter Miami annonce un hommage spécial dans son nouveau stade

L’Inter Miami a annoncé, dans un communiqué officiel publié ce 27 mars 2026, que l’une des tribunes de son futur stade portera le nom de Lionel Messi. Cette reconnaissance intervient à quelques jours de l’inauguration de l’enceinte le 4 avril 2026, lors d’un match contre l’Austin FC.

Un stade flambant neuf pour accueillir la star argentine

Le nouveau stade de la franchise détenue par David Beckham ouvrira ses portes en Floride avec une capacité de 26 700 places. Construit à proximité de l’aéroport international de Miami, ce projet d’un milliard de dollars intègre un parc public adjacent et des installations haut de gamme. Cette inauguration marque une étape décisive pour l’Inter Miami, qui cherche à établir des fondations stables dans le paysage du football nord-américain.

Selon le communiqué du club, « Messi est sur le point de rejoindre un cas rare et unique dans le monde du sport : celui d’un athlète jouant régulièrement dans son stade d’origine avec une tribune portant son nom ». Cette reconnaissance souligne l’impact transformateur du joueur argentin sur la franchise floridienne depuis son arrivée.

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Trois années de domination en MLS

Depuis son arrivée en juillet 2023, Messi a accéléré la progression sportive du club. En 2023, il a remporté la Leagues Cup en compilant 10 buts en 7 rencontres. L’année suivante, il a décroché le Landon Donovan MVP Award tandis que l’Inter Miami remportait son premier Supporters’ Shield avec un record de 74 points en saison régulière. En 2025, le capitaine argentin a terminé meilleur buteur de la MLS avec 29 réalisations, propulsant le club vers sa première MLS Cup en décembre.

Au total, Messi compte 82 buts et 44 passes décisives en 94 rencontres sous le maillot des Hérons. Cette production atypique pour la ligue nord-américaine a transformé l’Inter Miami d’une franchise périphérique en compétiteur de premier plan.

Un ancrage durable avant 2026

L‘Inter Miami espère faire du nouveau stade un centre du football américain avant la Coupe du Monde 2026, qui sera co-organisée par les États-Unis. Le club a également assuré Messi pour deux années supplémentaires, avec un contrat prolongé jusqu’à la fin de la saison 2028. Une tribune portant son nom consolidera son héritage en Floride, une reconnaissance rarissime dans le sport professionnel mondial.