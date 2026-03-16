Mondial 2030 : la France vole au secours du Maroc

Alors que la Coupe du monde 2026 se profile à l’horizon, les pays hôtes du mondial 2030 mettent aussi les petits plats dans les grands pour être au rendez-vous. Face à cette échéance, la France et le Maroc débuteront la phase opérationnelle de leur collaboration pour la préparation de la Coupe du monde de la FIFA 2030.

Le royaume chérifien compte mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa co-organisation. Gérard Wolf, envoyé spécial auprès du ministère français des Affaires étrangère a donné les contours de cette collaboration entre Paris et Rabat. Cette mobilisation fait suite à l’accord officiel signé le 24 avril 2025 entre la Fédération royale marocaine de football et l’ancien ministre français Laurent Saint‑Martin.

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Une coordination technique et logistique renforcée

La phase opérationnelle visera à définir les priorités logistiques et infrastructurelles pour le tournoi co-organisé avec l’Espagne et le Portugal. Les équipes françaises devraient concentrer leurs efforts sur la planification des transports, la sécurité des sites et la gestion des capacités d’accueil. L’objectif est d’apporter un soutien technique et une expertise de pointe aux autorités marocaines. Selon des sources gouvernementales françaises, cette collaboration pourrait inclure la formation de personnel local et le déploiement de solutions innovantes pour la billetterie et le suivi des flux de spectateurs. Le Maroc pourrait ainsi bénéficier d’une expérience renforcée dans la gestion d’événements sportifs d’ampleur internationale, avec un accent particulier sur l’efficacité opérationnelle et la sécurité.

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Une task force bilatérale activée

L’équipe réunira l’ensemble des acteurs français impliqués, sous la coordination de Nicolas Forissier, ministre français du Commerce extérieur. Cette équipe devrait identifier les projets prioritaires et fournir des recommandations concrètes sur les infrastructures sportives et hôtelières, ainsi que sur la logistique des transports urbains et interurbains. D’après des sources concordantes, le Maroc prévoit de moderniser au moins six stades et renforcer le réseau de transport autour des sites de compétition, afin de répondre aux normes FIFA et garantir la fluidité des déplacements des spectateurs.

Perspectives et échéances

Les autorités marocaines et françaises devraient continuer à ajuster la feuille de route opérationnelle tout au long des prochains mois. Les premières recommandations concrètes du groupe de travail pourraient être communiquées dans les mois à venir. Cette collaboration s’inscrit dans la préparation technique et organisationnelle du tournoi, dont l’ouverture est prévue en 2030, marquant une étape clé pour le Royaume dans l’accueil d’événements sportifs internationaux de grande envergure.