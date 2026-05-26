Real Madrid : minuit sonne pour Mourinho, Florentino Pérez pris en étau

Une élection interne au Real Madrid pourrait coûter 8 millions d’euros supplémentaires au club le plus titré d’Europe. La clause libératoire permettant au Real Madrid de recruter José Mourinho à prix réduit expire ce mardi 26 mai à minuit. Le club madrilène, paralysé par une élection présidentielle interne inédite, n’a pas pu finaliser l’opération dans les délais impartis.

Sous contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2027, le technicien portugais de 63 ans était accessible pour 7 millions d’euros via une fenêtre contractuelle à durée limitée. Selon le quotidien sportif madrilène AS et le journal portugais Record, cette option expire cette nuit. Le montant passerait dès demain à 15 millions d’euros — soit le double.

Florentino Pérez face à sa première élection contestée en vingt ans

Florentino Pérez, président du Real Madrid depuis 2009 sans interruption, fait face pour la première fois à une candidature adverse crédible, celle d’Enrique Riquelme. Tant que le scrutin interne n’est pas clos, le président sortant ne peut engager contractuellement le club sur un recrutement d’une telle ampleur. Selon RTP, un accord verbal sur un contrat de trois ans aurait pourtant déjà été trouvé avec Mourinho.

La situation est d’autant plus tendue que les relations entre Madrid et Benfica se sont récemment dégradées, notamment autour du dossier du latéral Álvaro Carreras et de la polémique impliquant Vinícius Júnior, selon Goal.

Un retour treize ans après

Mourinho avait dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013, remportant la Liga avec un record historique de 100 points lors de la saison 2011-2012. Deux saisons consécutives sans titre majeur ont conduit le club merengue à envisager un changement de cap.

Sur le plan sportif, le Portugais envisagerait, selon le média britannique TEAMtalk, de repositionner Kylian Mbappésur un côté et de demander le recrutement d’un avant-centre de métier lors du mercato estival.

L’issue des élections présidentielles du Real Madrid déterminera la capacité du club à officialiser le recrutement de Mourinho. Si Florentino Pérez est réélu, la signature pourrait intervenir dans les jours suivants — avec une facture désormais alourdie de 8 millions d’euros supplémentaires.