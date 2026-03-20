Mort de Chuck Norris : l’icône de “Texas Ranger” s’est éteint à 86 ans

L’acteur américain Chuck Norris, figure du cinéma d’action et ancien champion d’arts martiaux, est décédé jeudi 19 mars à l’âge de 86 ans. Sa famille a annoncé sa disparition vendredi 20 mars dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

Selon ce message officiel, le comédien s’est éteint entouré des siens, sans précision immédiate sur les circonstances exactes du décès. Connu du grand public pour ses rôles dans des films d’action des années 1980 et pour la série télévisée « Walker, Texas Ranger », il avait construit une carrière marquée par des personnages de justiciers et de militaires.

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Une carrière marquée par les films d’action

Chuck Norris s’était imposé à Hollywood dans les années 1980 avec plusieurs productions à succès, notamment « Code of Silence », « Missing in Action » et « The Delta Force ». Dans ces films, il incarnait des figures de combattants solitaires, souvent engagés dans des opérations militaires ou policières. Son image d’acteur physique reposait sur un parcours réel dans les arts martiaux. Avant de rejoindre le cinéma, il avait remporté plusieurs titres et fondé sa propre école de karaté. Cette expérience a largement influencé les rôles qui lui ont été proposés au fil des décennies.

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La popularité de Chuck Norris a franchi un nouveau cap à partir de 1993 avec la série « Walker, Texas Ranger », diffusée pendant huit saisons. Il y interprétait un ranger texan chargé de faire respecter la loi, un rôle qui a durablement marqué son image auprès du public.

Un combat culte face à Bruce Lee

Sa première reconnaissance internationale remonte toutefois au début des années 1970. En 1972, il partage l’affiche avec Bruce Lee dans le film « La Fureur du dragon ». La scène de combat entre les deux hommes, tournée dans le Colisée de Rome, reste l’une des plus célèbres du cinéma d’arts martiaux. Ce duel a contribué à faire connaître Chuck Norris au-delà des États-Unis et a ouvert la voie à sa carrière dans le cinéma d’action. Il y incarne un adversaire redoutable, dans une confrontation qui demeure régulièrement citée comme référence dans le genre.Une annonce relayée par la famille

La disparition de l’acteur a été rendue publique par ses proches via Instagram, un canal désormais fréquemment utilisé pour ce type d’annonces officielles. Aucune information n’a été communiquée à ce stade concernant l’organisation des obsèques ou d’éventuels hommages publics.