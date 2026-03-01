Mort de Khamenei : Poutine et la Chine condamnent les frappes américano-israéliennes

Moscou et Pékin ont vivement réagi, ce dimanche 1er mars 2026, à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué la veille lors des frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël sur Téhéran. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cet acte d’assassinat, tandis que le gouvernement chinois a exigé l’arrêt immédiat des opérations militaires.

Poutine parle d’un meurtre contraire au droit international

Dans un télégramme officiel adressé au président iranien Massoud Pezeshkian et publié par le Kremlin le 1er mars, Vladimir Poutine a présenté ses condoléances pour l’élimination de celui qu’il a désigné comme « un homme d’État exceptionnel ». Le chef du Kremlin a fustigé un acte « perpétré en violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international », sans mentionner de mesures de rétorsion concrètes à l’égard de Washington ou de Tel-Aviv.

Le président russe a rappelé les liens étroits entre Moscou et Téhéran, qualifiant leur relation de « partenariat stratégique global ». Khamenei, qui dirigeait la République islamique depuis 1989, avait approfondi la coopération militaire irano-russe dans le cadre du conflit en Ukraine, l’Iran ayant fourni à la Russie des drones de combat de type Shahed.

Pékin dénonce une violation de la Charte des Nations unies

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant fermement la mort de Khamenei, qualifiant l’événement de « violation grave de la souveraineté et de la sécurité de l’Iran » et de « piétinement des principes de la Charte des Nations unies et des normes fondamentales des relations internationales ». La Chine a renouvelé son appel à l’arrêt immédiat des actions militaires, une position défendue depuis l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Pékin, qui avait conclu en 2021 un accord de coopération économique et sécuritaire sur 25 ans avec Téhéran, n’a pas annoncé de mesures diplomatiques supplémentaires.

Une riposte iranienne déjà engagée

Sur le terrain, l’Iran a annoncé des tirs de missiles contre Israël et des bases américaines dans le Golfe persique et la région du Kurdistan irakien. Des explosions ont été signalées à Jérusalem, Riyad, Doha, Manama et Dubaï, selon des journalistes de l’AFP présents sur place.

Le gouvernement iranien a décrété 40 jours de deuil national et mis en place un triumvirat de transition composé du président Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï et du dignitaire religieux Alireza Arafi. Massoud Pezeshkian a qualifié la mort de Khamenei de « déclaration de guerre contre les musulmans », affirmant que venger le guide suprême constituait un « droit et un devoir légitime » pour la République islamique. Le Conseil de sécurité de l’ONU, où la Russie et la Chine disposent d’un droit de veto, pourrait être convoqué en session d’urgence dans les prochaines heures pour examiner la situation au Moyen-Orient.