Municipales en France : ils sont allés voter ce dimanche et n'en sont jamais revenus

Trois bureaux de vote sont devenus, en quelques heures, le théâtre d’un drame inattendu. Ce dimanche de second tour a été marqué par la mort de trois électeurs, fauchés par la mort. Trois personnes sont mortes dans des bureaux de vote lors du second tour des élections municipales, ce dimanche 22 mars, à Annecy, Saint-Étienne et Carcassonne. Les trois décès sont survenus en matinée, tous d’origine cardiaque.

Trois arrêts cardiaques en l’espace de quelques heures

À Annecy, un homme de 81 ans a été victime d’un arrêt cardiaque à 8h45, juste après avoir déposé son bulletin dans l’urne au gymnase des Glaisins. Malgré l’intervention du Samu et l’utilisation du défibrillateur présent sur place, les secours n’ont pas réussi à le réanimer. Face à ce cas de force majeure, les trois bureaux du gymnase ont fermé leurs portes pendant près de deux heures, avant de rouvrir à 10h40.

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À Carcassonne, une femme de 82 ans a été victime d’un malaise accompagné d’une chute vers 9h30. En arrêt cardio-respiratoire, elle est décédée sans que les secours parviennent à la réanimer. À Saint-Étienne, un homme travaillant comme assesseur au bureau de vote Jules-Ferry est décédé d’un arrêt cardiaque aux alentours de midi. Corentin Jousserand, candidat du Rassemblement national à Saint-Étienne, a indiqué dans un communiqué que le défunt faisait partie de sa liste.

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Le scrutin maintenu, les urnes préservées

Plusieurs candidats, dont Dino Cinieri (Les Républicains), ont annoncé suspendre leur tournée des bureaux de vote après le décès de l’assesseur stéphanois, adressant une pensée à la famille de la victime.

À Annecy, le maire François Astorg s’est rendu sur place pour témoigner son soutien aux responsables de bureaux. Il a souligné que « tout a été fait pour assurer la sincérité du scrutin et éviter toute contestation ». Le temps de l’intervention des secours, chaque urne est restée sous la responsabilité directe du président de bureau concerné.

Le code électoral prévoit qu’en cas de force majeure, le président du bureau peut suspendre temporairement les opérations de vote, à condition que les urnes restent sous surveillance constante et que la continuité du scrutin soit garantie dès que possible. Les résultats du second tour des municipales 2026 sont attendus dans la soirée, les bureaux fermant selon les communes entre 18h et 20h.