Municipales en France : les grandes tendances à retenir

Ce dimanche 15 mars, avait lieu en France, le premier tour des élections municipales. À quelques mois des prochaines présidentielles, les premiers résultats laissent entendre une tendance claire. Le pari présidentiel s’efface irrémédiablement. En face, le RN (Rassemblement National) et LFI (La France Insoumise) semblent gagner en popularité.

Dans les métropoles importantes, Paris, Lyon ou Marseille, la Gauche a réalisé de très beaux scores. C’est le cas d’Emmanuel Grégoire, arrivé en tête avec 37,98% des suffrages au sein de la capitale. Le candidat soutenu par une alliance entre le Parti socialiste, Les Écologistes et le Parti communiste devance Rachida Dati, candidate de la Droite, créditée de 25,46%. En ballotage défavorable, elle a tendu la main à Pierre-Yves Bournazel, du clan présidentiel, arrivé quatrième avec 11,34%.

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La Gauche bien placée à Paris, Lyon et Marseille

À Lyon, le maire sortant Grégory Doucet (EELV) a obtenu 37,36% des voix. Il termine juste devant Jean-Michel Aulas (36,78%), candidat de la Droite. À Marseille, le PS arrive en tête. Le maire sortant Benoît Payan a terminé avec 36,70% des voix, juste devant le candidat du Rassemblement national Franck Allisio, qui obtient 35,02%. Le second tour s’annonce particulièrement serré entre les deux hommes.

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À un an de la présidentielle, ces résultats semblent indiquer un vrai retour du clivage gauche – droite. Suffisant pour signer la fin du “en même temps”, tant souhaité par le président Macron ? L’impact de ce scrutin local est à prendre avec des pincettes, les ancrages territoriaux n’ayant pas de vrais rapport avec les élections nationales. Cependant, les tendances sont là.

Un second tour révélateur, dont les résultats seront connus dimanche prochain

Le second tour, dont les résultats seront connus dimanche prochain, à partir de 20 heures, permettront d’avoir un aperçu plus général des forces politiques en présence et de ce qu’elles représentent. Le RN parviendra-t-il à prendre de grandes villes, comme Toulouse, Marseille ou Nice ? La Gauche restera-t-elle aux commandes de Paris ? Réponses dans les prochains jours.