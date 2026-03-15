Netanyahou répond aux rumeurs sur sa mort : "Vous voulez compter mes doigts ?"

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a publié ce dimanche 15 mars 2026 une courte vidéo depuis un café pour démentir les rumeurs virales circulant depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, qui le donnaient pour mort.

Tenant son café à la main et montrant ses doigts face à la caméra, il a lancé : « Vous voulez compter mes doigts ? » — une réponse directe aux allégations qui avaient alimenté une vague de désinformation mondiale.

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Une théorie du complot née d’une illusion optique

Tout débute le 12 mars, lorsque Netanyahou tient une allocution publique dans le cadre des frappes conjointes israélo-américaines contre l’Iran. Des utilisateurs sur les réseaux sociaux diffusent alors une image tirée de la vidéo dans laquelle la main droite du Premier ministre semblerait avoir six doigts, avançant qu’il s’agirait d’un deepfake destiné à masquer son décès. Des organismes de vérification des faits, dont Snopes et le Times of Israel, ont de leur côté conclu que l’anomalie visuelle résulterait d’un effet d’angle de caméra et de lumière.

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Des comptes influents aux États-Unis amplifient la rumeur

La théorie dépasse rapidement les comptes anonymes. Des personnalités politiques américaines à forte audience, parmi lesquelles Candace Owens et Jackson Hinkle, relaient ces allégations sur leurs comptes X, contribuant à leur diffusion massive en dehors d’Israël. Selon le Jerusalem Post, les premières spéculations sur la mort du Premier ministre auraient été initialement propagées par Tasnim News Agency, un média iranien affilié aux Gardiens de la révolution. Des chercheurs spécialisés dans la désinformation estiment que ce type de rumeur tend à se propager plus rapidement en période de conflit armé, notamment lorsqu’il est relayé par des réseaux d’influence extérieurs.

Face à l’ampleur de la vague, le bureau du Premier ministre israélien a officiellement qualifié ces informations de « fake news », confirmant que Netanyahou « est en vie et continue d’assurer ses fonctions ».

Dans sa vidéo de dimanche, Netanyahou évoque également les opérations militaires en cours, indiquant que des frappes contre Iran et le Liban se poursuivent, avant d’appeler la population à respecter les consignes de la défense civile.