Russie : comment un espion maladroit a révélé l'existence de l'unité 75127

Le 24 février 2026, Denis Alimov, un ressortissant russe soupçonné d’appartenir au renseignement militaire, a été arrêté à son arrivée à l’aéroport international El Dorado de Bogotá, en Colombie. Son interpellation, opérée à la demande des autorités américaines via Interpol, a mis au jour pour la première fois l’existence de l’unité militaire 75127, également connue sous le nom de Centre 795 — une structure secrète du renseignement russe jusqu’alors inconnue des services occidentaux.

Une structure créée dans l’ombre des scandales du GRU

Selon une enquête conjointe publiée par le Der Spiegel et le portail d’investigation The Insider, le Centre 795 a été constitué par décision de l’État-Major général russe en décembre 2022, opérationnel dès juin 2023. Contrairement à l’unité 29155 du GRU — impliquée dans l’empoisonnement de l’ex-agent russe Sergueï Skripal à Salisbury en 2018 et dans plusieurs tentatives d’assassinat en Europe —, le Centre 795 aurait été conçu comme une structure entièrement autonome, répondant directement au chef d’État-Major Valeriy Gerasimov. Sa base opérationnelle serait installée au Parc Patriot de Koubinka, près de Moscou, sous couverture d’un centre de formation lié au fabricant d’armes Kalachnikov. L’unité compterait environ 500 membres recrutés parmi les effectifs du GRU, du FSB et d’anciens agents du KGB biélorusse, selon The Insider.

Une première mission compromise par Google Traduction

Alimov se rendait en Colombie avec de faux documents fraîchement établis. Sa mission présumée : coordonner l’élimination de deux dissidents tchétchènes exilés en Europe, avec une prime de 1,5 million de dollars par cible. Pour communiquer avec son intermédiaire serbe, il aurait utilisé une messagerie chiffrée — mais les deux hommes ne partageant aucune langue commune, ils auraient eu recours à Google Traduction pour leurs échanges, ce qui aurait facilité l’accès des enquêteurs américains à leur correspondance. Selon des documents du FBI cités par Der Spiegel, cet intermédiaire serbe figurait déjà dans le viseur des services de renseignement occidentaux depuis plusieurs mois.

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Une extradition vers les États-Unis en cours

Denis Alimov a depuis été extradé vers les États-Unis, où il est poursuivi pour complot en vue de commettre un meurtre et soutien au terrorisme, des chefs d’accusation passibles de la réclusion à perpétuité. The Insider indique avoir identifié la quasi-totalité des membres du Centre 795 et envisage de publier de nouvelles révélations sur ses opérations passées.