Nigeria: coincé, un avocat meurt dans l’ascenseur d’un hôtel

Me Barrister Abdulsalam Umar Ginsau, avocat originaire de Kano, est décédé mardi 31 mars 2026 après avoir été piégé dans l’ascenseur d’un hôtel de la capitale fédérale nigériane, Abuja. Sa mort serait due à une asphyxie survenue après une période prolongée de confinement dans l’appareil.

Les circonstances exactes de l’incident n’ont pas encore été officiellement établies. Selon les médias nigérians qui ont rapporté l’affaire le jour même, les causes possibles évoquées incluent une interruption de l’alimentation électrique ou une défaillance mécanique de l’ascenseur — deux hypothèses qui restent à ce stade non confirmées. L’identité de l’hôtel n’a pas été rendue publique, et ni la direction de l’établissement ni les autorités compétentes n’avaient communiqué officiellement au moment de la publication des premiers rapports.

Shehu Sani confirme le décès

La nouvelle a été confirmée par l’ancien sénateur et figure du Congrès des progressistes (APC), Shehu Sani, dans un message publié sur le réseau social X. « Il a été piégé dans un ascenseur d’hôtel à Abuja, et il a suffoqué jusqu’à la mort », a-t-il écrit, s’interrogeant sur la cause technique de l’incident sans pouvoir trancher. La publication a déclenché de nombreuses réactions en ligne, plusieurs internautes pointant les défaillances récurrentes du réseau électrique nigérian comme facteur aggravant potentiel.

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Un juriste également connu comme enseignant

Au-delà de sa carrière juridique, Abdulsalam Ginsau était décrit par ses proches comme un ancien enseignant du primaire ayant marqué plusieurs générations d’élèves à Kano entre la fin des années 2000 et la décennie suivante. Des hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’anciens étudiants saluant son rôle de mentor.

La question de la sécurité des ascenseurs dans les établissements hôteliers et les immeubles de grande hauteur au Nigeria est désormais posée publiquement. Une enquête des autorités locales du Territoire de la capitale fédérale (FCT) est attendue.