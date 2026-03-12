Nigeria : la France reconfirme ses partenariats avec Dangote pour 44 000 véhicules par an

Dans un entretien exclusif accordé le 10 mars 2026 à Premium Times, l’ambassadeur de France au Nigeria, Marc Fonbaustier, a reconfirmé l’engagement des constructeurs français Peugeot et Renault dans la production automobile nigériane, via deux joint-ventures visant 44 000 véhicules assemblés par an.

Deux partenariats français pour réindustrialiser le Nigeria

Dangote Peugeot Automobile Nigeria (DPAN) est la première structure. Coentreprise entre Dangote Industries Limited et Stellantis, maison mère de Peugeot, elle opère depuis 2022 depuis une usine d’assemblage à Kaduna. La cadence atteint 120 véhicules par jour, pour une capacité annuelle de 44 000 unités confirmée par Premium Times. Les modèles produits localement incluent le Landtrek, le 3008, le 5008 et le 508 GT.

Le second partenariat associe Renault au distributeur nigérian Coscaris Group pour la co-production du modèle Logan. « Nous avons de nouvelles ambitions, mais pour l’industrie automobile, c’est un long cycle », a déclaré Fonbaustier, reconnaissant que le retour des marques françaises sur le marché nigérian prendrait du temps.

Un nouvel axe dans un empire déjà tentaculaire

Aliko Dangote dirige un conglomérat présent dans 17 pays africains, dominant le ciment, le sucre, les engrais et la farine. Sa raffinerie de pétrole de Lekki, la plus grande d’Afrique avec une capacité de 650 000 barils par jour, a atteint sa capacité nominale maximale en février 2026, selon Jeune Afrique. Sa fortune est estimée à 31,9 milliards de dollars début 2026 par l’indice Bloomberg.

L’automobile prolonge une stratégie d’intégration industrielle verticale : produire localement ce que le Nigeria importe massivement. Le pays demeure le premier consommateur de véhicules d’occasion sur le continent, selon le Bureau national des statistiques nigérian.

Un modèle d’assemblage encore partiel

DPAN assemble des véhicules à partir de composants importés — un modèle semi-intégré qui limite la valeur ajoutée locale. Le gouvernement nigérian a lancé un fonds de crédit automobile de 20 milliards de nairas via CREDITCORP pour stimuler les ventes de véhicules assemblés localement.

La transition vers un taux de contenu local de 40 % constitue la prochaine étape fixée par le Plan de développement de l’industrie automobile nigériane (NADDC). Aucune échéance officielle n’a été communiquée par DPAN à ce stade.