Nigeria : l'acteur Stanley Amandi arrêté dans l'affaire de complot contre Tinubu

Au Nigeria, en octobre 2025, au moins seize officiers ont été écartés et mis en détention par les autorités militaires pour des faits jugés « non professionnels » et contraires aux règlements de service. Dans un premier temps, l’armée avait qualifié ces mesures de simples sanctions disciplinaires contre des comportements indisciplinés, mais elle a récemment confirmé avoir mené une enquête approfondie sur une tentative de renversement du gouvernement du président Bola Tinubu. Les résultats de cette enquête ont conduit à des décisions judiciaires, élargissant le cadre de l’affaire et impliquant désormais des civils aux côtés des militaires.

Stanley Amandi et son rôle présumé dans le complot militaire au Nigeria

Stanley Amandi, acteur et réalisateur de Nollywood reconnu, avait été arrêté en septembre 2025, mais son implication dans l’affaire a été rendue publique ce vendredi par PREMIUM TIMES. Au fil de sa carrière, il a dirigé des films comme The Album, réalisé et produit Tiger King en 2008, ainsi que Cornerstone en 2019, et est apparu à l’écran dans Once Upon a Dream en 2024. PREMIUM TIMES indique que M. Amandi aurait été recruté par les présumés comploteurs pour assurer un rôle de propagandiste dans le cadre d’un plan visant à assassiner des hauts responsables du gouvernement nigérian.

Les autorités nigérianes et la procédure judiciaire

L’arrestation de Stanley Amandi fait partie des mesures prises contre les officiers militaires suspectés d’avoir participé au projet de renversement du gouvernement. Selon les investigations de l’armée, certains comploteurs envisageaient de faire appel à des personnalités influentes pour diffuser leur propagande et obtenir un soutien discret. M. Amandi, ancien directeur et président de la section d’État d’Enugu de l’Actors Guild of Nigeria, est désormais placé sous la surveillance des autorités et pourrait comparaître devant un tribunal militaire aux côtés des officiers impliqués.

Publicité

La contribution exacte de chaque personne sera déterminée au cours des audiences, mais l’affaire révèle la complexité du réseau et les stratégies planifiées par les conspirateurs. Cette arrestation montre la manière dont des civils peuvent se retrouver impliqués dans des affaires touchant à la sécurité nationale. Les jours à venir permettront de situer avec plus de précision l’évolution de cette affaire et le rôle exact de chaque acteur impliqué.