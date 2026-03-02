« Nous ne négocierons pas » : l'Iran rejette les rumeurs de dialogue avec Washington

Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a publiquement démenti lundi 2 mars 2026 les informations du Wall Street Journal selon lesquelles Téhéran aurait cherché à renouer le dialogue avec Washington. « Nous ne négocierons pas avec les États-Unis », a-t-il écrit sur le réseau social X, coupant court aux spéculations sur une éventuelle désescalade diplomatique.

Le Wall Street Journal, citant des sources arabes et américaines, affirmait que Larijani avait transmis une proposition de reprise des pourparlers nucléaires via des intermédiaires du Sultanat d’Oman. Une démarche que le principal intéressé a rejetée en la qualifiant de « fabrication ».

La mort de Khamenei, point de rupture

Ce démenti survient au lendemain de la mort du Guide suprême Ali Khamenei, tué samedi dans une frappe conjointe menée par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien. L’attaque a touché des cibles militaires dans 24 provinces selon les médias d’État iraniens, faisant au moins 201 morts civils et militaires confondus, d’après Al Jazeera.

Depuis l’élimination de Khamenei, un conseil intérimaire présidé par le président Masoud Pezeshkian assure la continuité du pouvoir en attendant la désignation d’un nouveau Guide suprême, conformément à la Constitution iranienne. C’est dans ce cadre institutionnel fragilisé que Larijani, figure de longue date des négociations nucléaires iraniennes avec l’Occident, a pris la parole.

Pertes américaines et rhétorique offensive

Le conflit a également produit ses premières pertes humaines du côté américain. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a confirmé dimanche la mort de trois soldats et le blessement grave de cinq autres lors d’opérations contre l’Iran. Donald Trump a déclaré dans un entretien au New York Times que la campagne militaire pourrait durer « quatre à cinq semaines ».

Larijani a saisi l’occasion pour attaquer directement le président américain. Dans une série de publications sur X, il a affirmé que Trump avait transformé son slogan « America First » en une politique subordonnée aux intérêts israéliens, faisant porter aux soldats américains et à leurs familles le coût de cette orientation. Il a précisé que l’Iran ne se trouvait pas à l’origine de l’agression et que ses forces armées agissaient en état de légitime défense.

Négociations interrompues, guerre ouverte

Les négociations entre Téhéran et Washington sur le dossier nucléaire iranien avaient achevé leur dernier cycle de pourparlers jeudi, sans accord, quelques heures avant le déclenchement des premières frappes américano-israéliennes. Larijani était lui-même impliqué dans la conduite de ces discussions côté iranien.

L’Iran a depuis répondu aux frappes par des attaques contre des bases américaines au Moyen-Orient, avec des tirs de missiles et de drones. Des rapports non confirmés évoqueraient des frappes iraniennes sur des infrastructures en Israël. Les États-Unis et Israël ont poursuivi leurs bombardements sur Téhéran et ses environs ce lundi, troisième jour consécutif d’opérations militaires.

Trump a indiqué détenir « trois très bons choix » de candidats pour diriger l’Iran après la chute du régime actuel, avant de préciser dans une déclaration ultérieure que ces personnes auraient été tuées dans les frappes initiales. Aucune confirmation officielle n’a été apportée à cette affirmation.

La prochaine étape institutionnelle en Iran reste la convocation d’une assemblée des experts chargée de désigner le successeur de Khamenei, un processus dont le calendrier demeure indéterminé au moment de la publication.