Mojtaba Khamenei avertit les USA : nous allons frapper toutes les bases américaines dans la région

Mojtaba Khamenei, désigné guide suprême de l’Iran dimanche 8 mars après la mort de son père Ali Khamenei lors de frappes israélo-américaines, a adressé ce jeudi 12 mars son premier message aux Iraniens depuis sa prise de fonction. La déclaration a été lue par une femme à la télévision iranienne, sans qu’aucune image ni enregistrement audio du nouveau guide suprême ne soient diffusés.

Menaces directes contre les intérêts américains

Mojtaba Khamenei a promis des représailles contre les États-Unis et Israël, tenus responsables de la mort de son père et de ce qu’il qualifie de « tueries« . « Nous nous vengerons des tueries », a martelé le nouveau guide suprême. Il a recommandé la fermeture de toutes les bases militaires américaines dans la région, affirmant que celles-ci seraient prises pour cibles.

« Toutes les bases américaines devraient fermer dans la région, car nous allons les frapper« , a ajouté le guide Khamenei

Le message associe cette posture à une ouverture déclarée envers les pays voisins, auxquels il dit vouloir l‘ »amitié », tout en les appelant à clarifier leur position vis-à-vis des puissances qu’il désigne comme agresseurs. Son état de santé alimente les spéculations depuis son élection par l’Assemblée des experts : aucune apparition publique n’a été enregistrée depuis le 28 février, date de la mort d’Ali Khamenei.

Le détroit d’Ormuz maintenu fermé

Mojtaba Khamenei a également ordonné le maintien de la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des échanges mondiaux de pétrole selon l’Agence internationale de l’énergie. Cette mesure, déjà en vigueur depuis le début du conflit, pèse directement sur les marchés énergétiques mondiaux et complique l’approvisionnement de plusieurs pays du Golfe dont les économies dépendent de cette voie maritime.

L’Iran mène par ailleurs des frappes contre des intérêts américains dans la région depuis l’escalade militaire déclenchée fin février. Le nouveau guide suprême a appelé à « continuer la résistance » jusqu’à ce que l’ennemi, selon ses termes, « renonce« . « Nous devons continuer la résistance et faire en sorte que notre ennemi renonce.« , a affirmé le guide. Aucune réaction officielle de Washington ni de Tel-Aviv n’avait été communiquée au moment de la diffusion du message. Les prochaines séances de l’Assemblée des experts iranienne devraient préciser les contours institutionnels du nouveau pouvoir, alors que la transition au sommet de la République islamique s’opère en temps de guerre.

Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique depuis 1989, a été tué lors de frappes conduites conjointement par les États-Unis et Israël au début du conflit. Son fils Mojtaba lui a été désigné comme successeur dimanche par l’Assemblée des experts. Depuis le déclenchement de la guerre, l’Iran frappe régulièrement des intérêts et des bases américaines dans le Golfe.