Nouveau siège du Parlement : Le Président Djogbénou s'imprègne du niveau des travaux

Les membres du bureau de l’Assemblée nationale, dixième mandature ont effectué hier une visite sur le chantier de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale. Une opportunité pour le président Joseph Djogbénou d’apprécier le niveau d’avancement des travaux tout en félicitant le chef de l’État, Patrice Talon pour sa vision de doter les parlementaires de cadre idéal pour leur travail.

« Je voudrais remercier le Président Patrice TALON pour son ambition de construire ce nouveau siège. L’Assemblée nationale n’est que le dédicataire, pour sa part, de cette ambition. Je voudrais aussi remercier le Président Louis VLAVONOU. S’il est un marqueur essentiel à retenir de son double mandat, c’est d’avoir engagé ces travaux avec courage, avec ténacité. Nous avons tous observé la fréquence de ses descentes sur le terrain et la préoccupation qu’il a nourrie pour voir livrer dans un délai raisonnable cette infrastructure afin que le pouvoir législatif s’exerce dans des conditions de qualité. Mais je voudrais aussi vous assurer de ce que nous avons compris notre part de responsabilité. Ce qui est déjà validé, nous allons le confirmer. Ce qui est à valider, nous allons l’examiner assez rapidement. Je comprends aussi tout à fait l’option qui consiste à confier l’équipement à la SimAU parce que cela participe de l’harmonie générale, de la cohérence générale et du respect des normes qui sont désormais celles de nos infrastructures publiques. Nous avons bien noté ce qui est fait pour la cité ministérielle ; ce qui est fait dans les cités administratives. Je pense que c’est dans la même dimension et dans la même ampleur. Je voudrais vous rassurer et encore une fois vous assurer de notre engagement à vous accompagner rigoureusement pour que les délais que vous vous êtes fixés, puissent être observés et que Porto-Novo, avec la place Toffa qui sera livrée bientôt et avec le siège de l’Assemblée nationale, sera désormais la ville où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. «