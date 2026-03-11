OM : blessé, Nayef Aguerd face à un choix crucial pour la suite de sa carrière

À Marseille, le défenseur marocain Nayef Aguerd pourrait envisager une opération pour soigner une hernie sportive. Une décision qui pourrait mettre fin à sa saison avec l’Olympique de Marseille. Arrivé pour stabiliser l’arrière-garde marseillaise, l’international marocain a tout de même affiché un rendement solide cette saison.

Selon plusieurs plateformes d’analyse statistique, il totaliserait une quinzaine de matchs en championnat, avec une note moyenne supérieure à 7 sur certains services de notation. Ces performances restent toutefois perturbées par des douleurs persistantes qui l’accompagnent depuis plusieurs mois.

À lire aussi Mondial 2026 : 100 000 agents, drones et véhicules militaires mobilisés au Mexique

Une saison correcte malgré les pépins physiques

Dans les duels et le jeu aérien, Aguerd demeure l’un des défenseurs les plus fiables de l’effectif marseillais. Des données relayées par le site d’analyse Opta montrent qu’il conserve un taux élevé de duels gagnés et d’interceptions par match.

Publicité

Ces statistiques illustrent un défenseur toujours capable d’influencer le jeu défensif de l’OM. Sa régularité reste limitée par les douleurs ressenties à l’aine. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le joueur réfléchirait désormais à une intervention chirurgicale destinée à traiter une hernie sportive.

Une opération envisagée pour régler définitivement le problème

Une telle décision impliquerait plusieurs semaines d’absence. Pour un défenseur central, ce type d’intervention nécessite généralement une période de récupération importante avant un retour à la compétition.

La priorité du joueur resterait la guérison complète. Les douleurs persistantes pourraient l’empêcher d’enchaîner les matchs avec la même intensité. Des informations similaires ont aussi été évoquées par Goal, qui souligne que le joueur réfléchirait à une solution radicale pour mettre fin à ces problèmes physiques.

La Coupe du monde 2026 dans un coin de la tête

L’international marocain penserait également à l’avenir avec la sélection. Après le parcours marquant du Maroc lors de la Coupe du monde 2022, l’objectif serait d’arriver au prochain mondial dans une condition physique optimale.

Une opération dès maintenant pourrait permettre d’éliminer définitivement la blessure avant la coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Du côté marseillais, aucune décision officielle n’a été annoncée. Le choix final dépendrait de l’évolution des douleurs du joueur et de l’avis du staff médical dans les prochaines semaines.