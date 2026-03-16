Oscars : voici les 6 hommes noirs couronnés meilleur acteur

Michael B. Jordan a remporté l’Oscar du meilleur acteur le 15 mars 2026, lors de la 98e cérémonie organisée à Los Angeles, devenant le sixième homme noir de l’histoire à recevoir cette distinction. L’acteur américain a été récompensé pour son double rôle dans Sinners, le thriller fantastique de Ryan Coogler, où il incarne deux frères jumeaux, Smoke et Stack.

C’était sa première nomination dans cette catégorie. Il rejoint ainsi les cinq autres hommes noirs à avoir reçu cette distinction en près d’un siècle de cérémonie : Sidney Poitier (Le Lys des champs, 1964), Denzel Washington (Training Day, 2002), Jamie Foxx (Ray, 2005), Forest Whitaker (Le Dernier Roi d’Écosse, 2007) et Will Smith (King Richard, 2022).

Sinners, un film porté par une performance double

Acteur révélé dans la série The Wire, Michael B. Jordan s’est imposé à Hollywood grâce à une collaboration étroite avec Ryan Coogler, entamée sur Fruitvale Station en 2013, puis poursuivie sur Creed et Black Panther. Sinners marque leur quatrième film ensemble.

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Le long-métrage avait reçu 16 nominations aux Oscars 2026, un record pour cette édition. Avant la cérémonie, Jordan avait déjà remporté le prix du meilleur acteur aux Actors Guild Awards — anciennement Screen Actors Guild Awards — un résultat qui faisait de lui le favori dans une compétition jugée particulièrement serrée, face à Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke et Wagner Moura. Dans son discours, Jordan a adressé un remerciement direct à Coogler : « Tu m’as offert cette chance et cet espace pour m’exprimer. »

Six lauréats en 62 ans

Sidney Poitier avait ouvert la voie en 1964, pour Le Lys des champs — une première qui n’a pas eu de suite pendant 38 ans. Denzel Washington a brisé cette longue absence en 2002 avec Training Day, suivi de Jamie Foxx pour Ray en 2005, Forest Whitaker pour Le Dernier Roi d’Écosse en 2007, et Will Smith pour King Richard en 2022.