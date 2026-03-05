Permis en poche, Mbappé refuse déjà sa BMW à 140 000 €

Trois jours après avoir obtenu son permis de conduire à Madrid, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas utiliser la BMW i7 xDrive60 mise à sa disposition par son club et de lui préférer un modèle plus compact. C’est le quotidien sportif espagnol Marca qui rapporte l’information, publiée le 4 mars 2026.

Une berline de 5,4 mètres jugée trop encombrante

Dans le cadre de son partenariat avec BMW, reconduit jusqu’en 2028, le Real Madrid remet chaque saison un véhicule à chacun de ses joueurs. Pour la saison 2025-2026, Mbappé avait retenu la BMW i7 xDrive60, une berline électrique de 5,4 mètres de long pour près de deux mètres de large, d’une valeur estimée à 140 000 euros. Le modèle est celui que conduisent également plusieurs de ses coéquipiers, dont Vinícius Jr. et Antonio Rüdiger.

Selon Marca, Mbappé souhaiterait troquer ce véhicule contre la nouvelle BMW iX3, un SUV électrique plus court de près de 70 centimètres, affiché autour de 70 000 euros. La raison avancée : ses dimensions plus maniables conviendraient mieux à un conducteur qui n’a obtenu son permis que depuis quelques jours. L’iX3, premier modèle de la plateforme Neue Klasse de BMW, a été présenté aux joueurs du Real Madrid lors d’une session récente à Valdebebas.

Un permis passé dans une auto-école de banlieue madrilène

Le 2 mars, Mbappé a été aperçu au volant pour la première fois en quittant le centre d’entraînement de Valdebebas. Il avait suivi ses leçons de conduite à l’auto-école Lara d’Alcorcón, une commune située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Madrid, non loin de son domicile de Pozuelo de Alarcón. Marca a précisé que son moniteur était supporter de l’Atlético de Madrid, le rival historique du Real. Depuis la révélation de sa présence dans l’établissement, l’auto-école a été submergée d’appels et de messages, et des maillots floqués à son nom ont été déposés à l’accueil par des fans, selon La Nouvelle Tribune.

Pendant des années, l’attaquant français avait repoussé cet examen. Fayza Lamari, sa mère et agente, avait confié au Magazine L’Équipe en septembre 2025 : « Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole. » Dans la même interview, elle décrivait l’étroitesse de la bulle dans laquelle vit son fils depuis ses 12 ans et son départ pour le centre de formation de Clairefontaine : « Il a commencé à retirer avec une carte bleue il y a 2 ou 3 ans, pas plus. » Mbappé avait justifié ses atermoiements par des contraintes de sécurité à Paris et, plus récemment, par sa propre résistance aux révisions théoriques.

Le permis obtenu en Espagne est automatiquement reconnu dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, dont la France, sans procédure d’échange, sauf en cas de perte, de vol ou d’infraction entraînant une mesure de suspension.

Un changement de véhicule conditionné par le partenariat BMW-Real Madrid

Le club madrilène et BMW encadrent contractuellement la mise à disposition des véhicules, destinés aux déplacements professionnels des joueurs, notamment les trajets vers le centre d’entraînement de Valdebebas. Tout changement de modèle en cours de saison dépend des modalités prévues dans cet accord.

La BMW iX3 2026 n’est disponible à la commande en Europe que depuis septembre 2025. Si le changement se confirme, Mbappé pourrait être le premier joueur du Real Madrid à rouler avec ce modèle. L’information reste au conditionnel, aucune confirmation officielle n’ayant été apportée ni par le joueur ni par le club.