Le département du Trésor américain a annoncé jeudi une suspension temporaire des sanctions sur le pétrole russe. La mesure concerne des cargaisons déjà chargées et bloquées en mer, visant à limiter les tensions sur l’approvisionnement mondial en énergie.

Selon l’administration américaine, cette licence exceptionnelle concerne uniquement les transactions déjà engagées avant l’annonce et permettrait de débloquer plusieurs dizaines de millions de barils actuellement immobilisés. L’objectif déclaré est d’augmenter l’offre disponible pour calmer les marchés après la perturbation des routes pétrolières liée au conflit en Iran.

Une réponse à la crise énergétique mondiale

Les routes du pétrole au Moyen-Orient subissent d’importantes perturbations depuis l’intensification du conflit avec l’Iran. Les prix du baril ont atteint des niveaux élevés, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les consommateurs américains et mondiaux.

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La suspension temporaire des sanctions permettrait d’éviter des ruptures d’approvisionnement immédiates et pourrait contribuer à stabiliser les cours sur les marchés internationaux. Certains analystes estiment que la mesure répond également à une préoccupation intérieure : limiter l’augmentation du prix de l’essence aux États-Unis.

Zelensky met en garde contre le financement de la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué cette décision lors d’une conférence de presse à Paris avec Emmanuel Macron. Il estime que l’assouplissement pourrait fournir à la Russie jusqu’à 10 milliards de dollars pour financer son effort militaire, selon l’Associated Press.

D’après le Trésor américain cette somme pourrait provenir exclusivement de cargaisons déjà chargées et autorisées à être vendues.

Une mesure limitée dans le temps

La suspension est prévue pour 30 jours, avec une date d’expiration fixée à la mi-avril 2026. Toute prolongation dépendrait de l’évolution des marchés de l’énergie et de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.