Présidentielle 2026 au Bénin : Hounkpè veut revoir à la baisse les salaires des ministres

En pleine campagne pour la présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hounkpè, candidat des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a annoncé le dimanche 29 mars 2026, à Houéyogbé son intention de réduire la rémunération des membres du gouvernement et le nombre de ministres s’il accède au pouvoir.

Le candidat de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a justifié cette orientation par la nécessité d’alléger les dépenses de fonctionnement de l’État. « Il est possible de trouver des ressources chez nous pour financer ces secteurs. Il s’agit de réduire les charges de l’État en revoyant les salaires des ministres », a-t-il affirmé devant ses partisans, interrogeant au passage l’opinion sur le niveau réel de rémunération des membres de l’exécutif actuel.

Une promesse d’exemplarité adossée à des priorités budgétaires

Derrière ces annonces, Hounkpè avance un objectif précis : rediriger les économies générées vers l’éducation, la santé et la jeunesse, trois secteurs qu’il identifie comme prioritaires. Sans en détailler le montant ni les modalités d’application, il présente cette révision à la fois salariale et structurelle comme un levier de crédibilité politique, destiné à restaurer la confiance des citoyens envers les institutions.

Publicité

Un duel à deux dans un scrutin sous haute surveillance

La campagne électorale a été officiellement ouverte le 27 mars par le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, qui a appelé les candidats à une compétition fondée sur les idées et le respect de la cohésion nationale. Deux duos sont en lice : Wadagni-Talata pour la mouvance, Hounkpè-Hounwanou pour l’opposition que certains qualifient de « modérée ».

Près de 7,9 millions d’électeurs sont appelés aux urnes le 12 avril dans 17 462 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire. Le futur chef de l’État sera élu pour un mandat de sept ans, une durée inédite introduite par la révision constitutionnelle promulguée en décembre 2025. La campagne prend fin le 10 avril à minuit.